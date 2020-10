Rechter: oud-agent werd terecht aangehouden door collega’s in Enschede

De aanhouding van de Amsterdamse oud-agent Anis Raiss in 2016 was terecht. Dat heeft de rechtbank in Zwolle dinsdag bepaald. Raiss werd in 2016 gearresteerd door een collega, een inspecteur die niet geloofde dat hij ook bij de politie werkte. De Amsterdamse agent vermoedde dat er sprake was van etnisch profileren en deed aangifte.

De advocaat van de verdachte, een 56-jarige Twentse inspecteur, vroeg twee weken geleden al om vrijspraak, net als het OM.

De 33-jarige Raiss hielp zijn vader en broertje op 27 mei 2016 met het doen van aangifte op het politiebureau in Enschede. Hij was die dag niet aan het werk. Toen de baliemedewerkers hem zeiden dat hij de aangifte beter online kon afhandelen, gaf hij aan dat hij bij de politie werkzaam was en „de procedures kende”, zei hij in juni in een interview met NRC. Een brigadier en een inspecteur kwamen vervolgens poolshoogte nemen, waarna de brigadier zou hebben gezegd: „Jij ziet er helemaal niet uit als een agent.” De inspecteur vroeg Raiss om zijn legitimatie, die hij niet bij zich had. Hij werd toen naar eigen zeggen „hardhandig gearresteerd” en opgesloten en deed aangifte van opsluiting en mishandeling.

Legitimatie

Volgens de rechter was de aanhouding terecht. De inspecteur wilde weten wie de man was „die onrust” veroorzaakte in de hal van het politiebureau. Hij had alle reden om te vragen naar zijn legitimatie omdat de man beweerde politieagent te zijn. Omdat Raiss zich toen niet kon legitimeren, mocht de inspecteur hem aanhouden en opsluiten, aldus de rechter.

Ook werd de Twentse verdachte vrijgesproken van mishandeling. Raiss verzette zich tegen zijn arrestatie, waardoor de betrokken agenten „enig geweld” mochten gebruiken om hem „onder controle te brengen” en hem aan te houden. Volgens de rechter was het geweld „noodzakelijk, adequaat en proportioneel”. Door het hardhandig optreden was zijn pols gekneusd, aldus Raiss in het eerder genoemde interview.

Van etnisch profileren was ook geen sprake, verklaarde de verdachte inspecteur eerder. Daar werd hij door het OM ook niet van verdacht. Raiss zei vier jaar geleden in een interview met NRC dat de betrokken agenten hem die avond alleen zagen als Marokkaan. „Wanneer ik als blonde jongen dat bureau was binnengelopen, dan was dit allemaal niet gebeurd.”