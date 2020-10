Rechtbank in Den Haag houdt horeca gesloten

De dertig horecaondernemers die middels een kort geding tegen de Staat hadden geprobeerd hun zaken weer open te krijgen, hebben dinsdag botgevangen bij de rechtbank in Den Haag. Omdat de zaak in kort geding is behandeld, heeft de rechter het vonnis nog niet toegelicht. De toelichting volgt over twee weken.

Initiatiefnemer Michael Meeuwisse, eigenaar van de Haagse bodega De Posthoorn, noemde de sluiting van de horeca, vorige week gelast door het kabinet, „buitenproportioneel”. Tientallen collega’s sloten zich bij zijn zaak aan.

Het kabinet kondigde vorige week dinsdag een volledige horecasluiting van tenminste vier weken aan, om zo de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Meeuwisse beriep zich op een advies van het Outbreak Management Team (OMT), dat een volledige sluiting niet noodzakelijk achtte. Sommige restaurants hadden best open kunnen blijven, aldus het OMT. Etablissementen moesten dan wel gezondheidscontroles uitvoeren en zorgen dat gasten anderhalve meter afstand houden tot elkaar.

Lege terrassen op de Markt in Eindhoven. De horeca blijft nog zeker drie weken dicht. Foto Rob Engelaar/ANP

