Oud-president Burundi tot levenslang veroordeeld

Voormalig president van Burundi Pierre Buyoya heeft een levenslange celstraf gekregen voor betrokkenheid bij de moord op een andere president, Melchior Ndadaye. Persbureau Reuters heeft het vonnis van het hooggerechtshof ingezien en bericht daar dinsdag over. Buyoya is bij verstek veroordeeld en heeft nog niet gereageerd.

Ndadaye was de eerste democratisch verkozen president van de Midden-Afrikaanse republiek en werd in 1993 vermoord, evenals een aantal ministers uit zijn regering. De moorden waren aanleiding voor hevige bloedbaden tussen de Hutu’s en Tutsi’s en vormde de aanzet tot een burgeroorlog die tien jaar duurde en 300.000 levens eiste.

Behalve Buyoya werden achttien anderen tot levenslang veroordeeld voor de moord, onder wie voormalig vicepresidenten Busokoza Bernard en Alphonse Marie Kadege. Buyoya was van 1996 tot 2003 president van het land. Hij is momenteel nog steeds verbonden aan de Afrikaanse Unie en wordt als zodanig ingeschakeld voor vredesoperaties.

Ndadaye werd gedood bij een mislukte staatsgreep in oktober 1993, drie maanden nadat hij was verkozen. Hij was de eerste Hutu-president van het land. De VN deed eerder onderzoek naar de moord op Ndadaye, maar wees daarbij geen schuldigen aan.