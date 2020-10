Ook in hoger beroep rijverbod voor rapper Boef

Sofiane Boussaadia, bekend onder zijn artiestennaam Boef, heeft ook in hoger beroep een rijontzegging van 2,5 jaar gekregen, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij reed op 2 juni 2016 met bijna 300 kilometer per uur over de snelweg in Brabant en met bijna 165 kilometer per uur door de bebouwde kom.

Naast de rijontzegging kreeg de rapper een voorwaardelijke celstraf van twee weken en moet hij een boete van 6.500 euro betalen aan de Vereniging Verkeersslachtoffers. De kantonrechter in Breda kwam in januari 2019 tot dezelfde straf, waarop Boef in hoger beroep ging. De maanden waarin hij zijn rijbewijs inmiddels kwijt is, gaan van de straf af.

De rechter neemt het de rapper „zeer kwalijk” dat hij de openbare weg als „racebaan” heeft gebruikt. Hij heeft volgens het hof meerdere levens op het spel gezet door „plankgas” door Brabant te rijden. De autorit werd gefilmd en door Boef op sociale media gezet. Het filmpje werd online vervolgens meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. Mogelijk hebben zijn volgers een voorbeeld genomen aan zijn gedrag, aldus het hof.

Op het filmpje is niet te zien dat Boef zelf achter het stuur zit. Hij verklaarde zelf dat iemand anders reed tijdens de rit door de bebouwde kom, maar daar ging de rechter niet in mee. Wel waardeerde het hof dat hij zijn leven inmiddels „een andere, positieve wending” heeft gegeven.