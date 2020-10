OM eist 10 maanden cel en tbs voor man die prinses bedreigde

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag tien maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige man die via Instagram prinses Amalia bedreigde. Volgens het OM dreigde Wouter G. uit Zwolle met seksuele handelingen en zei hij dat hij aan het sparen was voor een vuurwapen.

Via het platform stuurde hij aan de prinses dat hij haar op school en met Koningsdag zou opzoeken: „Ja meisje, er is geen ontkomen aan”. Ook stuurde G. berichten aan een klasgenoot van Amalia. Volgens justitie dreigde hij met dodelijk geweld, verkrachting en aanranding. De klasgenoot deed aangifte van bedreiging.

‘Sinistere en angstaanjagende lading’

De berichten kwamen van een Instagramaccount dat bleek gekoppeld aan twee e-mailadressen van G., en ook het gebruikte IP-adres kon naar zijn woning worden herleid. Tegenover de politie en in de rechtbank gaf hij toe dat hij de berichten had verstuurd.

G. verklaarde dat hij de berichten stuurde nadat hij gedronken had: „Na wat biertjes besloot ik haar wat op stang te jagen”. Volgens de officier hadden de berichten een „sinistere, gewelddadige, seksuele en angstaanjagende lading”. Volgens de officier van justitie probeerde G. bovendien daadwerkelijk om dichterbij de prinses te komen. Het OM vreest in navolging van zijn familie dat G. daadwerkelijk in staat is iemand iets aan te doen.

In het verleden werd G. meermaals gedwongen opgenomen. Behandelend artsen hebben bij hem een schizofrene stoornis geconstateerd en de officier acht hem daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

De uitspraak volgt op 3 november.