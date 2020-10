Moskee in Parijs gesloten na onthoofding geschiedenisleraar

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven een moskee in Parijs te sluiten in verband met de moord op geschiedenisleraar Samuel Paty. Dat heeft het ministerie dinsdag bekendgemaakt. De moskee zou een video op Facebook hebben geplaatst met kritiek op Paty, dagen voordat de onderwijzer werd onthoofd. Paty had in zijn les karikaturen van de profeet Mohammed laten zien.

Paty werd vrijdagmiddag onthoofd in de buurt van de middelbare school waar hij lesgaf in een voorstad van Parijs. Zijn aanvaller, een 18-jarige Tsjetsjeen, werd later door de politie doodgeschoten. Zondag kwamen tienduizenden Fransen bijeen in Parijs voor een eerbetoon. Die avond zei president Emmanuel Macron dat islamisten, personen die tot de politieke islam worden gerekend, in zijn land „niet moeten denken dat zij nog rustig kunnen gaan slapen.”

Ook op dinsdag maakte de Franse onderwijsminister Jean-Michel Blanquer bekend dat Paty (47) postuum de hoogste Franse onderscheiding krijgt. Het gaat om de Légion d’honneur. Woensdag wordt een nationale ceremonie ten ere van Paty gehouden in een universiteit in Parijs.

