Militante groep bevrijdt 900 gedetineerden uit gevangenis in Congo

Bij een aanval op een gevangenis in het noordoosten van Congo zijn dinsdagochtend zo’n negenhonderd gedetineerden bevrijd. Dat melden internationale persbureaus. Volgens de Congolese politie overleden twee gevangenen bij de aanval, waarbij „een groot aantal militanten” met wapens de ingang open wist te breken. In totaal telde de gevangenis 1.300 gedetineerden.

Hoewel de aanval niet is opgeëist, gaat de burgemeester van de stad ervan uit dat de groepering Forces démocratiques alliées (ADF) achter de aanval zit. In de gevangenis zaten meerdere leden van deze Oegandese strijdgroep, die een islamitische staat nastreeft. Er gingen de afgelopen dagen geruchten rond dat deze leden bezig waren met het organiseren van een uitbraak. In 2017 werd de gevangenis ook al aangevallen. Daarbij ontsnapte een vergelijkbaar aantal gevangenen.

De ADF is al decennia actief in de oostelijke provincies van Congo. Volgens de VN-vredesmacht in het land voert de groepering steeds grotere aanvallen uit. Afgelopen maand viel de beweging twee dorpen aan waarbij zeker 53 burgers werden gedood. Sinds begin vorig jaar zijn zeker duizend Congolezen omgekomen door het ADF-geweld.