‘Mijn vader gaf me toestemming om hem te doden’

Ergens tegen het einde van Dick Johnson Is Dead staan vader en dochter Johnson, psychiater Dick en zijn dochter Kirsten, gelauwerd documentairemaker, achter de kerkdeur te giechelen. Tegelijkertijd generen ze zich om de scène die zich daarbinnen afspeelt. Hij is gekleed in hetzelfde pak als de man in de open kist. De tranen van zijn beste vriend Ray zijn echter dan echt. Verder is alles in scène gezet. Iedereen weet dat Dick Johnson niet dood is, althans nog niet, maar dat ze deel uitmaken van wat waarschijnlijk een van de meest baanbrekende en bizarre documentaires is die ooit gemaakt is.

In Dick Johnson Is Dead probeert dochter Kirsten de voortschrijdende dementie van haar vader te bezweren door samen met hem een film te maken over dood, liefde en de rol van herinneringen in ons leven. Een van de meest opmerkelijke dingen van de film is dat ze talloze malen zijn dood ensceneren: Dick Johnson-stand-ins worden vermorzeld door neerploffende airconditioners of simuleren een hartaanval.

Kirsten Johnson (1965) is een van de meest toonaangevende documentairemakers en vooral directors of photography die momenteel werkzaam zijn. Ze deed het camerawerk voor zo’n 50 non-fictie films en -series, en werkte onder meer met Laura Poitras (Edward Snowden-portret Citizenfour) en Michael Moore (Fahrenheit 9/11). Vier jaar geleden maakte ze zelf een film, Cameraperson, een autobiografisch essay waarin ze reflecteert op de verhouding tussen de door haar gemunte term ‘camerapersoon’ en degene die gefilmd wordt; tussen de wereld binnen en buiten het kader.

Toen duidelijk werd dat Johnsons vader, net als eerder haar moeder, door dementie steeds verder uit de werkelijkheid zou verdwijnen, besloot ze een film met en over hem te maken. Een ongewone en morbide film. Dat kwam door een droom, vertelt ze via een videogesprek. „Ik droomde dat er een man in een doodskist lag die plotseling overeind ging zitten en zei: ‘Ik ben Dick Johnson en ik ben nog niet dood.’”

Gedoe met stuntmensen

Eerder sprak ik met Katy Chevigny, Kirsten Johnsons vaste producent, over wat misschien een nog grotere uitdaging was dan het gedoe met stuntmensen en decors. „Deze film had nooit gefinancierd kunnen worden als we er niet op de juiste manier over hadden leren praten”, aldus Chevigny. „Zonder Cameraperson was hij sowieso onmogelijk geweest. We hebben hem overal gepitcht. De ene reactie was: ‘Wow, dat klinkt echt geweldig, maar ik ben bang dat ik dat niet aan mijn baas kan uitleggen.’ En de andere was pure verbijstering. Dat heeft natuurlijk te maken met de ethische kwesties: kun je iemand met dementie in zulke extreme situaties brengen?”

Dat de zwarte humor uit de film haar niet vreemd is, bewijst Johnson met haar antwoord op de vraag van Chevigny. In haar scherm houdt ze een portret van haar vader met bloemenkraag omhoog: „Het voordeel van iemand met dementie is dat je hem iets vijf minuten later nog eens kan vragen en dan een geheel ander antwoord kunt krijgen. Maar serieus, mijn hele film Cameraperson ging over de machtsverhoudingen tijdens het draaien. En mijn vader heeft me nadrukkelijk toestemming gegeven om hem te doden. In de film dan. En op een gegeven moment zijn we ermee opgehouden. Ik heb tijdens het hele maakproces conflicterende emoties gehad over wat wel en niet geoorloofd was. Je moet ook niet vergeten dat mijn vader als psychiater de meest extreme situaties heeft meegemaakt en weet te relativeren.

In ‘Dick Johnson Is Dead’ sterft de vader van regisseur Kirsten Johnson op vele manieren een gruwelijke dood. Foto Netflix

„Het belangrijkste wat ik heb opgestoken is dat er verschillende vormen van rouw zijn. Dick Johnson Is Dead is een vorm van vooruitgesnelde rouw. Ik heb enorm veel spijt dat ik bijna geen beelden van mijn moeder heb, behalve toen ze al heel ver weg was, dat zie je ook in de film. Met mijn vader heb ik nieuwe beelden en nieuwe herinneringen kunnen creëren.”

Zoals blijkt is Johnson erg geïnteresseerd in de filosofie en de psychologie van het filmmaken. Ze vertelt uitvoerig over de theorie dat film een vorm van herinnering is. Maar misschien nog wel meer: „Misschien is het eerder een soort hallucinatie. En zorgen de spiegelneuronen in je brein ervoor dat de emoties van personages op jou als camerapersoon en kijker worden overgedragen. Dat jij huilt als je iemand ziet huilen.”

Bang voor pijn

„Maar Dana”, zegt ze dan, „laat me tot slot jou een vraag stellen: hoe wil jij sterven?” Ik antwoord dat dat een vraag is die veel mensen zich door Covid-19 zullen stellen, en dat het eerste wat in me opkomt niet zo spectaculair is als de 1.000 doden die ze haar vader laat sterven: rustig in m’n slaap, zonder al te veel lijden.

„Waarom zijn we zo bang voor pijn?”, vraagt ze dan. „Dat is namelijk een van de grootste raadsels die deze film niet heeft kunnen beantwoorden. Ik heb niet kunnen voorzien hoe pijnlijk het maken van deze film zou zijn, ondanks alle humor en alle surrealistische invallen. Het moment waarop ik middenin de nacht wakker werd van mijn vader die de weg kwijt was in mijn tweekamerappartement, de hartkloppingen die ik ervan kreeg. Dat zijn dingen die je nooit kunt voorzien. Zelfs als je zelf pijnloos sterft, dan hebben de mensen om je heen verdriet. Er is geen dood zonder pijn. Hoe kunnen onze wensen en die van de mensen om ons heen met elkaar in overeenstemming zijn?”

Wordt dat onderwerp van een nieuwe film? „Natuurlijk! Ik stel me die vragen, en cinema geeft het gereedschap om ermee te werken. Ik wil dat je je afvraagt: ‘Waarom zonder pijn? Wat zegt dat over de mensen van wie je houdt?’ Ik hoop dat mijn films die vragen verder zullen dragen.”

Dick Johnson Is Dead is te zien via Netflix.

