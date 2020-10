Meisjes krijgen voor het eerst dienstplichtbrief

Voor het eerst krijgen meisjes deze week bericht van het ministerie van Defensie dat ze zijn ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Het ministerie stuurt een dergelijke brief al decennia uit naar 17-jarigen, maar tot dit jaar enkel aan jongens. In 2018 besloot de Tweede Kamer dat de dienstplicht ook voor meisjes moet gelden vanwege de gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen. Ook prinses Amalia ontvangt de brief deze week.

Hoewel 17-jarigen automatisch ingeschreven worden voor de militaire dienstplicht, geldt er sinds 1997 geen opkomstplicht meer. Deze is volgens minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) momenteel niet nodig, omdat het beroepsleger „goed in staat is om onze veiligheid te garanderen.” De dienstplicht zelf wordt niet afgeschaft, Nederland wel in een oorlogs- of crisissituatie terechtkomt, aldus Bijleveld. „Dan kan het nodig zijn dat dienstplichtigen wel het leger in moeten. Die kans is gelukkig niet groot, maar het zou kunnen.”

Alle meisjes die in 2003 geboren zijn, ruim 100.000, krijgen de brief deze week. Bijleveld hoopt deze meisjes via de brief ook te interesseren voor een baan bij defensie. Momenteel is ongeveer 10 procent van alle militairen vrouw. „Ik vind dat echt te weinig”, aldus Bijleveld. „Defensie is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten, meiden!”