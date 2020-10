‘Leger Nigeria schiet meerdere demonstranten dood’

Het Nigeriaanse leger heeft dinsdagavond na het ingaan van de avondklok in de miljoenenstad Lagos meerdere demonstranten doodgeschoten. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. „Er zijn verschillende demonstranten gedood, we proberen erachter te komen hoeveel precies”, zegt woordvoerder Isa Sanusi van Amnesty tegen persbureau AFP. Volgens de mensenrechtenorganisatie gedroegen de demonstranten zich vreedzaam, maar bleven ze op straat nadat het 24 uur durende uitgaansverbod was ingegaan, dat de autoriteiten hadden ingesteld.

Lees ook deze reportage: Mishandeld worden door de politie – jonge Nigerianen pikken het niet langer

Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat het vuur werd geopend vanuit een groep van meer dan twintig soldaten bij een tolpoort in het district Lekki, waar de laatste dagen volop gedemonstreerd is tegen politiegeweld. Eén ooggetuige zegt dat er tien mensen zijn geraakt en dat soldaten lichamen weghaalden. De regering van de deelstaat Lagos heeft onmiddellijk een onderzoek aangekondigd naar het legeroptreden.

Al bijna twee weken lang gaan door heel Nigeria duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen buitensporig politiegeweld. In eerste instantie vooral tegen de beruchte Special Anti-Robbery Squad (SARS). Maar ook nadat het hoofd van de politie zondag aankondigde die eenheid te gaan ontbinden hielden de demonstraties aan. Volgens Amnesty waren voor dinsdagavond ook al zeker vijftien mensen omgekomen bij de protesten.

Maandag hebben demonstranten bijna tweeduizend gevangenen ontzet in het zuidwesten van het land, zo maakte het Nigeriaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekend. De meeste gedetineerden waren in afwachting van hun executie. Bij de aanval op twee gevangenissen zijn volgens het ministerie ook wapenvoorraden geplunderd.