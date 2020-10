Kunnen we sneller gaan testen en zo ja, hoe dan?

Wie begrijpen wil waarom alternatieve en snellere coronatesten hard nodig zijn, hoeft alleen maar een blik te werpen op de gemiddelde doorlooptijd in de coronateststraten.

In de eerste week van oktober bedroeg de gemiddelde wachttijd voor het maken van een afspraak 49 uur, schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. Daarna wachten de potentieel besmettelijke mensen gemiddeld nog eens ruim 35 uur op de uitslag. Beide termijnen moeten eigenlijk niet langer duren dan 24 uur. Vertragingen zetten de infectieziektebestrijding verder op achterstand. Hoe later iemand achter zijn of haar besmetting komt, hoe meer anderen in de tussentijd aangestoken kunnen worden.

De druk op de standaard coronatest – de PCR-test – is hoog. Afgelopen week werden ruim 310.000 mensen getest op het coronavirus, meldde de GGD maandag.

Hoewel de PCR-test betrouwbaar is, kost hij veel tijd. Zo moeten de monsters van de teststraten naar laboratoria vervoerd worden, ook naar gespecialiseerde hoogvolumelabs in Duitsland. En hoewel één apparaat vele monsters tegelijk analyseert, duurt dat per test wel enkele uren.

Betrouwbare alternatieve coronatests kunnen de capaciteit vergroten en sneller uitsluitsel bieden aan patiënten. Wat zijn de voor- en nadelen van de coronasneltests waar het ministerie van Volksgezondheid nu onderzoek naar laat doen? En wanneer worden ze in gebruik genomen?

LAMP-test Een van de veelbelovende alternatieven wordt momenteel ontwikkeld door onderzoeksinstituut TNO. Microbioloog Bart Keijser ontwierp een moleculaire sneltest, die lijkt op de PCR-test, en werkt op basis van de LAMP-methode. Daarbij worden stukjes genetisch materiaal van het coronavirus gekopieerd om ze detecteerbaar te maken. Keel- of neusmonsters worden in GGD-teststraten opgehaald en gaan per tientallen in reageerbuizen de analyse-apparaten in. „Het voordeel is dat de methode sneller is dan de PCR. Na twintig minuten kunnen we er nieuwe monsters in stoppen.” De uitslag komt na een uur. Lees ook: De coronasneltest lijkt eindelijk realiteit te worden In tegenstelling tot de PCR-machines zijn de benodigde apparaten voor de LAMP-test handzamer waardoor op locatie getest kan worden. De test is nagenoeg even betrouwbaar als de PCR-test, bleek vorige week na veldonderzoek bij de teststraat in de Amsterdamse RAI. En op de enzymen na, die nodig zijn om het virus te detecteren, komt 90 procent van het voor de test benodigde materiaal uit Nederland. Chemieconcern DSM onderzoekt momenteel of ook de enzymen binnenlands geproduceerd kunnen worden. Technisch gezien kunnen morgen twintig nieuwe labs beginnen met de LAMP-test, zegt Keijser. Maar in de praktijk spelen opleidings- of andere personeelsproblemen mee, verwacht hij. „We zijn nu de hele logistieke keten aan het vormgeven. Het gaat nu allemaal nog een beetje houtje-touwtje.” Minister De Jonge wil de LAMP-test eerst in de vijf grote steden introduceren, en daarna landelijk. In de loop van november moeten zo’n 10.000 coronatests per dag via de LAMP-methode afgenomen worden. Keijser wil ook snel aan de slag. „Maar we hebben er niets aan als het niet goed is. Als we te hard gaan, dan komt de kwaliteit misschien in het geding.” Ademtest Veelbelovend lijkt de combinatie van de LAMP-test met een ademtest, zegt Keijser. Vijf keer diep in- en uitademen in het mondstuk en dan verschijnt na enkele seconden de uitslag op een schermpje. Die kent twee smaken: het is zeker dat je géén corona hebt, of de kans is aanwezig dat je het wel hebt. Een nauwkeuriger test moet dan uitsluitsel bieden. De test is vergelijkbaar met een alcoholcontrole, zegt infectioloog Geert Groeneveld van het Leids Universitair Medisch Centrum, die de betrouwbaarheid van de ‘Breathomix’ onderzocht. Volgens Groeneveld bleek dat de blaastest driekwart van de mensen met een negatieve uitslag naar huis had kunnen sturen. Dat zou een boel wattenstaafjes en labwerk schelen. De Breathomix coronablaastest Foto Breathomix De ‘elektrische neus’ (eNose) van het apparaat stelde met behulp van een algoritme op basis van kleine deeltjes in de adem van coronapatiënten een profiel op. Als de adem van een getest persoon genoeg verschilt van het ‘coronaprofiel’ slaat de test negatief uit. Drie longartsen in opleiding hadden in de Volkskrant kritiek op de ademtest. De testresultaten zijn nog niet openbaar en zij maken zich zorgen of de ademprofielen wel representatief genoeg zijn, schreven zij dinsdag in een opiniestuk: „Het probleem is dat de test slechter zal presteren als er systematische verschillen zijn tussen de patiënten waarop de eNose is getraind, en zij die straks de test zullen ondergaan. Zo is het niet bekend hoe de ademtest zal presteren als in de komende maanden ook andere luchtwegvirussen (zoals influenza) de kop opsteken.” De testresultaten worden binnenkort gepubliceerd, zegt Groeneveld. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken of verkoudheid en andere factoren de test kunnen beïnvloeden. Antigeentest Antigeensneltesten zijn wellicht het dichtste bij invoering. Twee sneltests, geproduceerd door de firma’s Abbott en Bennet Dickinson, werden al naar tevredenheid getoetst in de praktijk. Voor de geslaagde antigeentests heeft het ministerie van Volksgezondheid leveringen tot aan de zomer van volgend jaar vooruitbesteld. Half november zal de overheid over zes miljoen antigeentests beschikken, schreef minister De Jonge. Een antigeentest werkt als volgt: afgenomen keel- of neusmonsters worden gecombineerd met een vloeistof en dan op de test – een wegwerpcassette – gedruppeld. De sneltest detecteert de aanwezigheid van eiwitten op het oppervlakte van het virus, de zogenaamde antigenen. Na het verstrijken van vijftien tot twintig minuten kan de uitslag in de vorm van een streepje uitgelezen worden. Foto Vincent Jannink/ANP De voordelen: de test is snel en er is geen vervoer of gespecialiseerde labapparatuur voor nodig. Daar staat tegenover dat de antigeentesten wel minder gevoelig zijn dan de PCR-testen. Vooral als iemand niet veel van het virus in het lichaam heeft, zal iemand positief testen na een PCR, maar vaker negatief bij de sneltest. Lees ook: Sneltest werkt, maar is wel minder precies Keijser: „De antigeentesten zijn heel goed om binnen een beperkte groep te achterhalen wie nu, op het moment van testen, een besmettingsrisico vormt voor de omgeving.” Zo kunnen mensen na een negatieve sneltest veiliger contact hebben met artsen of zorgpersoneel, of kwetsbare groepen in bijvoorbeeld verpleeghuizen. Een negatieve antigeentest goed interpreteren is moeilijker. Het betekent niet altijd dat iemand ook niet ziek zal worden, waarschuwde ook het Outbreak Management Team (OMT) in een advies. Het adviseert de antigeentest te gebruiken als vastgesteld kan worden wanneer iemand ziek is geworden, of wanneer iemand besmet kan zijn – zoals bij de CoronaMelder-app. Dan kan het ideale testmoment uitgekozen worden waarop de kans op gemiste besmettingen het kleinste is. Hoe de antigeentesten precies ingezet zullen worden, is nog niet bekend. In november start „een gefaseerde uitrol” aan de hand van een implementatieplan, schreef minister De Jonge aan de Tweede Kamer. De antigeentest is niet makkelijk op te schalen, zegt Keijser. Het druppelen en secuur aflezen van de uitslag blijft handwerk. Andere innovatieve testen Minister De Jonge volgt ook de ontwikkelingen rond andere innovatieve testmethodes. Zo kijkt hij naar methodes die coronamoleculen kunnen onderscheiden, zoals ‘Raman-spectrometrie’ en ‘massaspectrometrie’. Het onderzoek naar deze alternatieve tests is minder vergevorderd. Theoretisch zouden er enkele honderden tests per dag uitgevoerd kunnen worden, mits genoeg apparatuur en personeel beschikbaar is. Het Erasmus MC, het Leiden UMC en het Imperial College Londen onderzoeken gezamenlijk of ze met massaspectrometrie binnen een minuut het coronavirus kunnen herkennen.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven