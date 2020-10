Justitie in VS klaagt Google aan om ‘illegaal monopolie’ zoekmachine

Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt, samen met elf Amerikaanse staten, internetgigant Google aan wegens machtsmisbruik in zijn zoekmachine. Dinsdag wordt de complete aanklacht vrijgegeven, meldt persbureau Reuters. De aanklacht is gericht tegen Googles zoekmachine – die heeft een marktaandeel van 90 procent in de VS - en Googles grip op de lucratieve markt voor advertenties in zoekmachines.

Google wordt ervan beschuldigd een illegaal monopolie te beschermen. Het bedrijf, opgericht in 1998, zou via een ondoorzichtige en onrechtmatige kluwen aan zakelijke overeenkomsten proberen zijn positie als poortwachter veilig te stellen. De miljarden die Google verdient met advertenties worden gebruikt om Google Search de standaard zoekmachine te laten zijn bij telefoonfabrikanten, mobiele netwerken en browsers als Apple Safari.

Google vindt de aanklacht korte reactie ‘zeer gebrekkig’. „Mensen gebruiken Google omdat ze dat willen, niet omdat ze ertoe gedwongen worden of geen alternatieven kunnen vinden.”

Amerikaanse grote techbedrijven als Google liggen in toenemende mate onder vuur omdat hun maatschappelijke en economische invloed blijft groeien, zonder al te veel beperkingen of toezicht. In de zomer moesten topmannen Apple, Google, Amazon en Facebook voor het Amerikaanse Congres vragen beantwoorden over hun uitdijende macht.

De rechtszaak tegen Google is de eerste antitrust-zaak tegen een techbedrijf sinds Microsoft in de jaren negentig werd beschuldigd van machtsmisbruik. Dit najaar wordt ook nog een Amerikaane onderzoek naar Facebook verwacht, uitgevoerd door toezichthouder FTC.

Alles op alles vóór presidentsverkiezingen

William Barr, de Amerikaanse minister van Justitie, zette alles op alles om de aanklacht tegen Google nog voor de Amerikaanse verkiezingen in te dienen. De regering-Trump beschuldigde Google er al eerder van dat het bedrijf conservatieve stemmen zou onderdrukken. Om die reden probeert Trump het Amerikaanse Congres zover te krijgen om een wetsartikel – Section 230 - aan te passen dat internetbedrijven beschermt tegen de inhoud die derden op hun platform publiceren.

De Amerikaanse aanklacht tegen Google wijkt inhoudelijk af van eerdere onderzoeken naar machtsmisbruik door Google in de Europese Unie. Daar werd Google verweten dat het eigen diensten, zoals Google Shopping, een te prominente plek geeft in de zoekmachine. Ook kreeg Google een miljardenboete voor het opdringen van eigen diensten in het mobiele besturingssysteem Android.

Google telt meer dan honderdduizend medewerkers en had in 2019 een jaaromzet van ongeveer 162 miljard dollar (137 miljard euro). De beurswaarde van Alphabet, het moederbedrijf van Google, bedraagt ongeveer 1.000 miljard dollar. Google verdedigt zich vaak met de stelling dat de concurrentie maar ‘één klik verwijderd’ is - waardoor bijvoorbeeld Amazon zich kon ontwikkelen tot een aanbieder van online advertenties.

In 2011 deed toezichthouder FTC ook al eens onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Google, toen nog geleid door topman Eric Schmidt. Dat onderzoek werd in 2013 stilgelegd omdat Google beloofde zijn beleid aan te passen.