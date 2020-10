Hudson’s Bay moet verhuurders in Nederland 3,1 miljoen euro betalen

De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay moet de verhuurders van zijn voormalige Nederlandse winkelpanden in totaal 3,1 miljoen euro aan huurkosten betalen. Dat heeft de Rechtbank Amsterdam eerder deze maand besloten in twee rechtszaken waarover RTL Z dinsdag schrijft. De rechtszaken waren aangespannen door de verhuurders. Hudson’s Bay vertrok eind 2019 uit Nederland na een kort maar zwaar verliesgevend avontuur.

De twee rechtszaken betroffen de verhuur van winkelpanden in Tilburg en Almere. Moederbedrijf Hudson’s Bay Company moet daarvoor respectievelijk ruim 1,8 miljoen euro aan huur betalen aan vastgoedfonds Wereldhave en ruim 1,3 miljoen euro aan vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco. Hudson’s Bay wilde onder betalingen uitkomen omdat de contractvoorwaarden voor hen ongunstig zouden zijn. Het warenhuis beschuldigde de verhuurders daarbij onderlinge afspraken te hebben gemaakt met „nadelige condities”. De uitspraken zijn gedaan op 7 oktober, maar zijn pas op 16 oktober openbaar gemaakt.

In september 2019 werd duidelijk dat warenhuis Hudson’s Bay haar vijftien Nederlandse winkels en hoofdkantoor nog datzelfde jaar zou sluiten. Het Canadese bedrijf had eerder langlopende huurcontracten met bijbehorende garanties afgesloten met verhuurders van winkelpanden, waaronder enkele prominente locaties waar eerder de in 2015 failliet verklaarde V&D gevestigd zat. De rechter concludeerde in beide rechtszaken dat deze garanties van het moederbedrijf in Canada nog steeds gelden.