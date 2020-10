Hollywoodreus uit Nederland

Een opvallend fysiek, een aanstekelijk enthousiasme en een onwrikbaar doorzettingsvermogen: met die drie ingrediënten kan een mens ver komen in Hollywood. Na twee jaar netwerken draaide de 2 meter en 18 centimeter lange Hilversumse bodybuilder Olivier Richters in 2019 vijf grote titels. Hoogtepunten waren Black Widow, het nieuwe deel in de langlopende Marvel-reeks, en het derde deel in de vrolijke actieserie The Kingsman, waarin hij minutenlang mag vechten met hoofdrolspeler Ralph Fiennes. De 31-jarige Richters staat aan de vooravond van zijn internationale doorbraak in de filmwereld.

De bodybuilder weet dat hij niet de beste acteur op aarde is. „Mijn droom was één keer op het witte doek te komen. Dat is werkelijkheid geworden en mondt nu uit in een serieuze carrière.” Zijn imposante postuur is dé reden waarom mensen in hem geïnteresseerd zijn, beseft Richters goed: „Dat maakt mij boeiend voor de camera’s.”

Als tiener ging Richters gebukt onder zijn lengte, op school werd hij gepest. Op zijn twintigste was hij uitgegroeid, hij woog 80 kilo en zag er naar eigen zeggen niet uit: „Ik was zo’n lange dunne slungel.” Daarom verdiepte hij zich in het opbouwen van spiermassa; gemiddeld kweekte hij per jaar 10 kilo spieren extra. Richters richtte zelfs de online supermarkt MuscleMeat op, die zich heeft gespecialiseerd in voeding voor sporters.

Trainen en zes eieren

Het geheim? Hard trainen en bewust food-preppen, elke dag weer. „Mijn hele koelkast staat altijd vol met bakjes”, lacht hij. „Zorg dat je elke twee, drie uur iets eet. En het belangrijkste moment is het ontbijt: ik begin elke dag met zes eieren, een enorme bak havermout en een proteïneshake.”

Een bijrolletje in een Amerikaanse wodkareclame en een aanbod van worstelkanaal WWE plantten een zaadje in het hoofd van de bodybuilder. Er waren immers in het verleden meer lange mannen die een succesvolle carrière opbouwden in Hollywood; zijn grote voorbeeld is de in 2014 overleden Richard Kiel. „Kiel speelde Jaws, de wereldberoemde schurk in twee Bond-films: The Spy Who Loved Me en Moonraker.” Een ander groot voorbeeld is Arnold Schwarzenegger. „Die is ook ooit begonnen in de sportzaal en is uitgegroeid tot wereldster en zelfs gouverneur van Californië.”

Een voordeel is dat Richters en zijn lengte ook internationaal een unicum zijn. „In Europa zijn er pakweg vijf mensen met deze lengte die je kan vragen voor een film”, heeft Richters uitgezocht. Voor zover hij weet is hij de enige die zijn lengte niet te danken heeft aan een bijzondere aandoening, zoals een overactief groeihormoon. „Het zit gewoon in de familie; mijn vader en broer zijn allebei twee meter.”

Richters had bijrolletjes in GTST, Spangas en De Tv-kantine. Ruim drie jaar geleden trok hij naar het Filmfestival van Cannes, dé plek om contacten te leggen met mensen die hem verder zouden kunnen helpen. De op één na langste levende Nederlander was een bezienswaardigheid op de boulevard; hij spande zijn spieren en ontblootte zijn tanden voor tientallen selfies die bezoekers met hem wilden maken. „Ik ben er inmiddels aan gewend, en negen van de tien reacties zijn echt leuk.”

Het duurde twee jaar voordat hij de juiste personen vond; via lange collega Spencer Wilding (die Darth Vader speelde in Star Wars-spinoff Rogue One) en stuntcoördinator Peter Pedrero (werkte aan diverse Harry Potter- en Star Wars-films) kreeg hij een rolletje als door een zombievirus geïnfecteerde man in de Britse B-film Ravers. Dit bracht hem in contact met een Canadese agent die hem castings voor Hollywood-titels als Men in Black 4 bezorgde.

Marvel

Zijn derde castingkans leverde daadwerkelijk een rol op: begin 2019 ontbood de producent van de succesvolle Kingsman-reeks hem in Londen. Een dag lang werd Richters door de mangel gehaald om te oordelen of hij een vechtscène met hoofdrolspeler Ralph Fiennes aan zou kunnen. Hij moest kickboksen, grond-en wapenvechten en tonen dat hij snel kon leren door zich in twee uur tijd stunts eigen maken. „Ik werd na vier weken, midden in de nacht gebeld dat ik de rol had. Het voelde als de bekroning van twee jaar heel hard kansen zoeken en hopen op een beetje geluk.”

Dat geluk zit overigens in een klein hoekje; op de set van Ravers tipte de make-updame hem dat Marvel nog een lange man zocht voor Black Widow, de spin-off over het personage dat Scarlett Johansson inmiddels al acht films heeft vertolkt. „Ik twijfelde of ik daar al aan toe was. Maar mijn agent zei: deze kans moet je grijpen, al speel je de schoonmaker. Nu ben je die reus uit Nederland, straks ben je die reus uit Marvel; van het één komt het ander.” Beide films – en de biopic Louis Wain met Benedict Cumberbatch, waar hij ook in speelt – zouden het afgelopen jaar uitkomen in de bioscopen, maar zijn door de coronacrisis op de lange baan geschoven.

„Veel films zijn uitgesteld”, vertelt Richters. „Maar de studio’s zitten niet stil en blijven gelukkig plannen maken.” Tot de projecten waarvoor hij momenteel in de race is, behoren een grote film van Zack Snyder (300, Justice League) en een ambitieuze serie voor streamingdienst Disney+. Hij gaat nu meer inzetten op rollen waarin hij meer dialoog heeft, wellicht op termijn zelfs een grote bijrol. „Ik zie dat ik steeds beter word naarmate ik meer vlieguren maak. Als ik nu mijn eerste audities van vijf jaar geleden terugzie, snap ik niet dat ik die ooit heb durven insturen.”

Black Widow en The Kingsman 3 staan gepland voor een release in het voorjaar van 2021. De documentaire Groot dromen: Olivier naar Hollywood is op 4 november te zien op NPO3.

