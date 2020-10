Het aantal besmettingen neemt nog steeds toe, maar de groei vlakt af

Ja, het aantal positieve tests groeit nog, maar zo hard als de afgelopen weken gaat het niet meer. Het maatregelenpakket van 28 september, toen de sluitingstijd van horeca werd vervroegd naar 21.00 uur en er een dringend advies kwam om weer thuis te werken, heeft misschien gewerkt.

55.587 positieve tests kwamen er afgelopen week bij het RIVM binnen. Dat zijn er weliswaar 12.000 meer dan vorige week – een stijging van zo’n 27 procent – maar de afgelopen weken ging het flink harder. Zo meldde het RIVM vorige week 16.000 extra meldingen, een stijging van 60 procent.

Of de maatregelen daadwerkelijk hebben gewerkt, is nog moeilijk te zeggen. Het zicht op het virus is in veel regio’s mistig doordat de testcapaciteit nog altijd krap is. De GGD’s breidden de testcapaciteit de afgelopen weken weliswaar uit – inmiddels worden wekelijks meer dan 300.000 tests afgenomen, ruim dubbel zoveel als half augustus – maar dat zijn er nog altijd te weinig om aan de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. Volgens die richtlijn mag maximaal 5 procent van de afgenomen tests positief zijn, op dat moment is de situatie onder controle en is er voldoende zicht op het virus. In Nederland was afgelopen week 14,4 procent van de tests positief. In sommige regio’s is dat percentage zelfs opgelopen naar 20. In de GGD-regio’s Rotterdam-Rijnmond, Twente, Zaanstreek-Waterland werden de hoogste percentages gevonden, meldde het RIVM.

Het is daardoor lastiger om harde conclusies aan de getallen te verbinden. Maar de afvlakking is duidelijk zichtbaar en is bovendien ingezet zo’n twee weken na de maatregelen zijn afgekondigd – het moment waarop je voor het eerst een effect zou kunnen zien. Daarom, stelt het RIVM, zou de afvlakking een gevolg kunnen zijn van het maatregelenpakket eind september.

Lockdown voor de ziekenhuizen

Was de gedeeltelijke lockdown dan misschien toch niet nodig? Het kabinet hoopte lang dat het eerste pakket voldoende zou zijn, maar toen het vorige week maandag nog geen verbetering zag werden de regels toch verscherpt. Dat heeft te maken met de druk op de zorg: het aantal ziekenhuisopnames neemt nog onverminderd toe. Er werden afgelopen week 1.492 mensen op de verpleegafdeling opgenomen en er waren 287 nieuwe opnames op de intensive care. Als het pakket van september heeft gewerkt, zien we dat op zijn vroegst in de loop van deze week in de cijfers. In de ziekenhuizen is inmiddels een serieuze kentering nodig. In de Randstad werd een maand geleden al reguliere zorg afgeschaald en sindsdien is het aantal coronapatiënten fors toegenomen. Het is nog niet duidelijk of dit maatregelenpakket voldoende was om de ziekenhuisopnames terug te brengen naar aantallen die de zorg kan behappen. Het aantal nieuwe positieve tests stijgt immers minder hard, maar stijgt dus nog altijd.

Toch is de afvlakking – ervan uitgaande dat die er daadwerkelijk is – goed nieuws, ook als de maatregelen niet genoeg zijn om de stijging om te zetten in een daling. Dat zit zo: een epidemie groeit in principe exponentieel, het groeipercentage blijft gelijk maar in absolute getallen neemt de groei steeds sneller toe. Tot vorige week verdubbelde het aantal positieve tests elke anderhalve week. Als die verdubbeling niet plaatsvindt, scheelt dat dus de helft van het aantal besmettingen en waarschijnlijk ook de helft van het aantal ziekenhuisopnames. De gedeeltelijke lockdown zal de druk op de ziekenhuiszorg daardoor sneller doen afnemen.