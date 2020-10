GGD’s: we hebben geen tijd om huisarts te informeren bij positieve uitslag

De GGD’s zijn niet in staat om de huisarts te informeren wanneer een van zijn of haar patiënten positief is getest op het coronavirus. Het zou te veel tijd kosten om ook nog aan alle geteste mensen toestemming te vragen of de positieve uitslag naar de huisarts mag én wat dan het e-mailadres is van die huisarts. Dit blijkt uit een brief, in het bezit van NRC, van voorzitter André Rouvoet van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland aan de aanbieders van acute zorg, verenigd in het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Huisartsen zijn er verbaasd en verbolgen over, zoals Stella Zonneveld, die de Amsterdamse huisartsen vertegenwoordigt bij acute zorg: „We moeten echt weten wie er besmet is. We weten inmiddels uit studies dat als je bij een ernstig zieke coronapatiënt vanaf zeven dagen na de eerste klachten begint met wat zuurstof én dexamethason [een ontstekingsremmer, red.] herstelkansen echt groter zijn. Maar dan moet je wel weten wíé er besmet is. Het scheelt ook veel langdurige ziekenhuisopnames en IC-opnames als je er vroeg bij bent. Probleem bij corona is, dat patiënten eerst vaak niet voelen dat ze te weinig zuurstof hebben. Dat kun je wél constateren door de zuurstofsaturatie te meten [in het bloed, red.] en de snelheid van de ademhaling.”

Risicoprofiel

In zijn brief erkent Rouvoet dit: „Hoe eerder deze informatie bij de huisartsen bekend is, hoe sneller zij op basis van het risicoprofiel snel met de juiste behandeling kunnen starten.” De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt in een reactie dat ze „al maanden bezig is” om geregeld te krijgen dat alle GGD’s de positieve uitslag melden aan de betrokken huisarts. „Dat moet gewoon.”

Maar, schrijft Rouvoet, er is geen bestand waarin staat wie welke huisarts heeft en wat de contactgegevens zijn. Dus moet de GGD zelf aan de geteste persoon om toestemming vragen om de huisarts te informeren én wat zijn of haar e-mailadres is. „Het lukt in sommige regio’s door de grote werkdruk niet om de huisarts snel te informeren over een positieve uitslag”, schrijft Rouvoet. „Voor de korte termijn wil GGD GHOR Nederland inzetten op een pragmatische oplossing: positief geteste personen vragen zelf hun huisarts te informeren. We verwachten dat personen met een positieve uitslag bereid zullen zijn met hun huisarts contact op te nemen. Zeker degenen met gezondheidsrisico’s.”

Wijkverpleging

Volgens de huisartsen is dat vaak niet zo. Zonneveld: „We krijgen nu allemaal telefoontjes van 25-jarigen die besmet zijn, maar de risicopatiënten bellen juist minder. Die weten vaak niet dat er iets aan te doen is.” Van een 90-jarige patiënt moest ze bijvoorbeeld van de wijkverpleging horen dat diegene besmet was.

Rouvoet wijst er namens de GGD’s op dat 70 procent van de mensen die getest wil worden, dat aanvraagt via de telefoon, en slechts 30 procent online. Rouvoet in zijn brief: „De medewerker die de testafspraak maakt, moet zowel de toestemming als het e-mailadres in het gesprek opvragen. Met name het e-mailadres van de huisarts zal bij de meeste patiënten niet bekend zijn en moeten worden opgezocht. Dat leidt tot een substantiële verlenging van dagelijks 30.000 telefoongesprekken (omgerekend minimaal 300-400 fte per dag) om informatie te verzamelen die in 25.000 tot 27.000 gevallen overbodig is omdat een negatieve testuitslag volgt.”

Volgens Zonneveld zou het logischer zijn om alleen de mensen die worden gebeld bij een positieve testuitslag te vragen naar de gegevens van de huisarts.