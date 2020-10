‘Franse moslims willen geen Franse islam’

De Franse president Macron opende de aanval op „de vijanden van de Republiek” na de onthoofding van leraar geschiedenis en aardrijkskunde Samuel Paty. De politie viel binnen bij tientallen personen die tot de politieke islam worden gerekend, de minister van Binnenlandse Zaken wil twee islamitische organisaties opdoeken en een moskee moest sluiten.

Die reactie verbaast de Belgische journalist, muzikant en filosoof Jan Leyers (62) niet. Leyers reisde vier jaar geleden door tien landen en sprak met moslims op zoek naar de Europese islam voor een documentaire en een boek. Hij geeft nu lezingen over zijn bevindingen „uit het veld”.

Waarom verbaast u die felle reactie niet?

„De Franse revolutionaire idealen vrijheid, gelijkheid, broederschap moet je eigenlijk aanvullen met een onofficiële vierde: laicité, het idee dat de staat niets te maken mag hebben met godsdienst en omgekeerd. Die scheiding van kerk en staat is in Frankrijk in marmer gehouwen. Het betekent vooral: de vrijheid hebben niet onder het juk van een religie te leven. Religieuze uitingen worden in het openbare leven zo veel mogelijk geweerd; een hoofddoek is op Franse scholen verboden. In een boerkini op het strand verschijnen is on-Frans. Alles dat de kernwaarden van de Republiek aantast, moet worden bestreden.”

Gaat dit iets oplossen?

„Macron moet zich stoer tonen. Hij is de president. Maar als hij naar een islam streeft die inpasbaar is in de Republiek, dan wens ik hem veel succes. Hij gaat zonder kompas het moeras in. Hij wil een taak uitvoeren die 500 jaar geleden Luther op zijn schouders nam voor het christendom: een godsdienst hervormen. Voor je het weet word je het theologische bad ingetrokken en ben je aan het discussiëren over het verschil tussen de Mekkaanse en de Medinese verzen in de Koran.”

Waarom heeft u weinig fiducie in het ontstaan van een Franse islam?

„Het christendom is in zekere zin aangepast aan de moderne tijd, enkele, smalle, orthodoxe stromingen daargelaten. De mirakels, de gruwelen van de hel, dat is allemaal grotendeels tot beeldspraak verklaard. De verwachting is dat iets dergelijks ook mogelijk is met de islam. Maar de meeste moslims willen dat helemaal niet. Die zeggen: ‘Het christendom is verwaterd, de kerken zitten leeg. En jullie willen dat wij dat ook gaan doen?’ Ik denk dat maar heel weinig moslims zitten te wachten op een Franse islam.”

Is dat in andere Europese landen anders?

„Je zal de Britse premier Johnson nooit horen zeggen: we werken toe naar een Britse islam. Moskeeën mogen gewoon hun gebedsoproep laten horen. Politieagentes kunnen een hoofddoek dragen. Een boerkini op een strand is geen probleem. Er zijn in Engeland tachtig sharia-raden! Iedereen mag zijn ding doen, zolang je je aan de wet houdt en er geen bloed vloeit.

„Een extra probleem voor Frankrijk is het koloniale verleden. Voor de Franse moslims van Algerijnse afkomst, en dat zijn er veel, is dat verleden nu nog steeds een onpeilbaar trauma. Dat maakt het lastig met een schone lei te beginnen. In Zweden bijvoorbeeld, dat nooit kolonies had, ligt dat veel makkelijker. Daar leven ze niet in de schaduw van een dubieus verleden.

Lees ook het interview met Jan Leyers naar aanleiding van zijn boek Allah in Europa,over zijn zoektocht naar een Europese islam

„Je mag ook het sociologische aspect niet onderschatten, het wij-zijdenken. Ik was op een congres voor islamleraren in Brussel. Als ze doceren over de holocaust, vrijheid van meningsuiting of de evolutieleer, stuiten ze geregeld op protest van hun leerlingen. De evolutieleer is de theorie van de vijand, zeggen ze dan.”

Waarom lijkt de polarisatie in Frankrijk groter dan bijvoorbeeld in Duitsland?

„In Frankrijk springt het het meest in het oog, omdat de lat daar zo hoog ligt. Een burger van de Republiek worden met alles wat daarbij hoort, is een hele opdracht. Moslims vinden dat de liberté die zo belangrijk wordt gevonden niet voor hen geldt, omdat ze niet in vrijheid hun religie mogen beleven. Maar niet alleen in Frankrijk, overal is de bitsheid van de discussie tussen moslims en niet-moslims toegenomen de afgelopen jaren. Het lijkt op twee kampen die allebei een eigen wiskunde hebben met verschillende axioma’s.

„Ik denk dat we moeten proberen een nieuw discours en een nieuwe gemeenschappelijke woordenschat te ontwikkelen, waarin een begrip als ‘vrijheid’ een lading krijgt waarin iedereen zich kan vinden, zonder het gevoel te hebben dat hij zijn eigen overtuiging verloochent. Maar simpel zal dat niet zijn.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 oktober 2020