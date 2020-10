Feesten, zingen, schreeuwen? In China kan het gewoon weer

Tussen de blote benen van jonge vrouwen door veegt een oudere vrouw met een klein plastic bezempje snippers papier van de grond. Onbegonnen werk, want een confettikanon schiet telkens opnieuw een berg snippers af op het publiek van de danceclub in de Oost-Chinese stad Shangrao.

Het licht schiet van rood naar grijs naar blauw. Op de bewegende dansvloer, pal voor de dj, staan de mensen als sardientjes op elkaar geperst. De massa golft en deint op de muziek. Het publiek, een paar honderd man, gaat los: mensen klimmen op de houten looppaden tussen de banken, maken een hartje met hun handen, hangen dronken om andermans nek.

Een dikke man danst zo dicht mogelijk voor de neus van een danseres in een fluorescerend gele bikini, een andere bikini-danseres maakt maaiende bewegingen met haar armen in de lucht. Op haar bovenstukje staat „Merry Christmas” en op haar bikinibroekje „2020”.

Nul controle

De setting lijkt kortom ideaal om elkaar met corona te besmetten, maar niemand die daar nog bang voor is. De vrouw met het bezempje draagt als enige nog een mondkapje. Is zij er soms toch niet helemaal gerust op? Ze kan die vraag met geen mogelijkheid beantwoorden: de muziek staat te hard.

Vanavond is de Nederlandse dj Chris Oberman, ook bekend als Jack of Sound, de hoofd-act van de avond. Hij treedt alweer sinds juli in het hele land op. „Ik heb echt ontzettend geluk gehad, want ik heb door corona nu juist extra veel werk.” De 34-jarige Oberman is een van de heel weinige buitenlandse dj’s die op het moment in China mag optreden: de rest komt het land niet in.

De Nederlandse dj Chris Oberman, bekend als Mashup Jack, treedt sinds juli in China op. Foto Ah Ren

Bij de ingang van de zaal staat nog wel een bordje dat mondkapjes verplicht zijn, maar niemand die het controleert. „Dat hoeft ook niet”, zegt de 21-jarige Yu Xiaoyu, een man met geblondeerd haar en een dikke zilveren halsketting. Hij hangt op een van de glimmend zwarte leren banken in een cooldown-ruimte. Naast hem ligt een plasje rode kots op de stenen vloer. Het is daar gedeponeerd door zijn buurmeisje, gekleed in een matrozenpakje, dat naar haar maag grijpt. De Franse cognac wordt hier per fles en niet per glas besteld.

„Shangrao is alweer maanden virusvrij”, zegt Yu. „We hebben hier wel gevallen gehad, maar op het laatst lagen die allemaal in het ziekenhuis, er was geen gevaar op besmetting meer. In mei waren we er helemaal vanaf”, zegt hij. „Het is hier sinds juli ook weer gewoon open.”

Optreden in Wuhan

De club bedient het vermogende publiek van Shangrao, een stad met ruim drie miljoen inwoners. Onder de aanwezigen zijn opvallend veel ouderen. Je ‘koopt’ er met een groepje een tafel, waaraan je tweehonderd euro moet besteden, of bij de betere tafels zo’n driehonderd.

Dat Oberman wel in China kan optreden en andere buitenlandse dj’s niet, komt doordat zijn vrouw een vaste baan heeft in China. Hij reisde in februari met haar mee terug. „Ik heb het drukker dan ooit.”

Hij trad in juli op in Wuhan, het oorspronkelijke centrum van wat een pandemie zou worden. Daar hebben alle 11 miljoen inwoners van eind januari tot begin april in lockdown gezeten. „Ik was niet bang om daar toen alsnog besmet te raken”, zegt Oberman. Inmiddels is Wuhan uitgegroeid tot een favoriete toeristische bestemming van Chinezen.

China meldde op 19 oktober maar 19 nieuwe besmettingen

China trof al vroeg zeer zware maatregelen om het virus onder controle te krijgen, waarbij de bevolking vrijwel geen kans kreeg om zich aan de regels te onttrekken. Dat heeft effect gehad. Er zijn op het moment volgens officiële cijfers nog minder dan driehonderd actieve gevallen van corona in heel China.

Het land meldde op 19 oktober 19 nieuwe besmettingen, alle afkomstig uit het buitenland. In Nederland waren dat er die dag 8.011, terwijl er in China ruim tachtig keer zo veel mensen wonen als in Nederland.

Alle inwoners testen

Maar ook in China blijft de ziekte hardnekkig. Op 24 september werden er twee havenmedewerkers in de Oost-Chinese stad Qingdao positief getest op corona: ze waren mogelijk besmet via uit het buitenland afkomstige bevroren vis. Ze kregen een CT-scan in een in longziekten gespecialiseerde ziekenhuis van Qingdao. Daar werd de apparatuur volgens de Chinese autoriteiten niet correct ontsmet, waardoor de ziekte zich kon verspreiden. Het leidde tot twaalf lokaal overgedragen besmettingen die in verband gebracht konden worden met het ziekenhuis.

De gevolgen waren aanzienlijk: de overheid besloot uit voorzorg alle 10,9 miljoen inwoners van Qingdao binnen vijf dagen te testen. Dat gebeurde door de monsters van telkens tien personen bij elkaar te voegen en tegelijk te testen. Mocht een van de tien positief zijn, dan zouden alle tien in quarantaine moeten en opnieuw individueel getest.

De directeur van het ziekenhuis en het hoofd van de gezondheidsautoriteit van Qingdao moesten voor straf het veld ruimen. Het massale bevolkingsonderzoek leidde niet tot de opsporing van nieuwe gevallen, en daarmee lijkt ook deze mini-uitbraak weer onder controle. Lijkt, want het massale testen van de bevolking levert slechts een momentopname op. Mensen die besmet zijn testen vandaag misschien nog negatief, maar morgen alsnog positief.

Toch is er steeds minder reden om te twijfelen aan hoe correct de Chinese cijfers nu eigenlijk zijn. Waarschijnlijk liggen de aanvankelijke aantallen infecties en doden voor Wuhan te laag, maar er zijn geen aanwijzingen dat China op dit moment grote of kleinere uitbraken onder de pet houdt. Wel telt China officieel de asymptomatische gevallen niet mee, al worden die wel bekendgemaakt.

Bekende toeristische attracties als de Grote Muur zijn net zo afgeladen als gewend. Foto Pilipey/ EPA/ROMAN

Een goede indicatie voor de vraag of corona echt onder controle is in China, gaf de oktobervakantie, begin van deze maand. Toen gingen zo’n 600 miljoen mensen op reis binnen China: bijna de helft van de bevolking. Een aantal bekende toeristische attracties als de Grote Muur was weer net zo afgeladen vol als gebruikelijk tijdens de oktober- en de meivakanties in China. Toch heeft dat tot nu toe niet tot nieuwe uitbraken geleid.

Onbezorgd feesten

En zo lijkt het in China dus inderdaad weer verantwoord om onbezorgd feest te vieren, zelfs in afgesloten ruimtes, zelfs met veel mensen dicht op elkaar, met veel lichamelijk contact, met zingen en schreeuwen. Het is niet voorgoed onmogelijk geworden.

Chinese passagiers op een treinstation, eind september, in de provincie Zhejiang. Foto STR/ AFP/ China UIT

Voor dj Oberman is dat een zegen. Hij tekende onlangs nog een contract bij Roundtable, onderdeel van een groot bedrijf met meer dan achthonderd clubs in Azië. In februari was Oberman nog in Nederland. Hij had er een paar optredens in Brabant tijdens carnaval. „Ik heb in Oirschot gestaan en in Reuzel, dat is wel compleet anders dan hier. Hier zijn de clubs vooral overweldigend, het draait om de show. In Nederland kan een donker zaaltje met een paar lampen al een geweldige avond geven”, aldus Oberman. „Het gaat er meer om de muziek.”

Hij wist toen nog niet dat Brabant een coronabrandhaard zou worden. Het leek er al wel op dat China vroeg of laat op slot zou gaan. Twee dagen na het carnaval zat hij daarom alweer op een vlucht naar China. „Ik heb er geen moment spijt van gehad.”

