Favoriete ex

Dit weekend ging ik wandelen met de fanatiekste atheïst die ik ken, want zo maak je nog eens wat mee. Voor een veilig verloop van deze column moet u overigens weten dat zijn godsweerzin komt door een extreem christelijke jeugd die korte metten maakte met elke bereidwilligheid om als volwassene nog door te willen gaan met religie. Enfin, we slenterden wat en hij vertelde iets over zijn bezigheden als belastingconsulent, waarop ik moest gapen en een vliegje inslikte, waardoor ik begon te hoesten en hij meteen anderhalve meter de lucht in sprong.

„Ik dacht dat jij geen verkoudheidsklachten had!?” zei hij terwijl hij een mondkapje uit zijn zak haalde – want oh ja, net zoals wel meer voormalig gelovigen is hij een enorme hypochonder (geen wonder als er geen God meer is bij wie je genezing kan afsmeken).

„Ik verslikte me alleen maar”, zei ik geïrriteerd, „doe normaal.” Niet geheel overtuigd kwam hij weer naast mij lopen.

„Ik ben gewoon voorzichtig. Ik had vorige week nog een begrafenis. Mijn oudtante.”

„Corona?”

„Nee, ze was 102.”

„Dan had ze het er zelf naar gemaakt.”

„Inderdaad”, zei hij, „en het afscheid was mooi, de uitvaart werd gelivestreamd en zo woonde ik, vanuit huis, voor het eerst in tien jaar weer eens een dienst van mijn oude gemeente bij.”

„Ik neem aan dat je geïrriteerd de ene na de andere rol pepermunt wegkauwde.”

‘Nou”, zei hij zacht, „op een zeker moment sloot ik me gewoon af voor de preek, al die hel en verdoemenis geloofde ik wel, en dwaalde mijn blik een beetje door de ruimte. En opeens voelde ik een soort heimwee.”

„Naar het geloof?”

„Meer het soort weemoed dat je kan hebben naar een voormalige geliefde.”

„En dat terwijl er tussen jou en God sprake was van een vechtscheiding.”

„Van mijn kant dan”, grinnikte hij. „En toch. Ik stond opeens stil bij mijn voormalige band met God. Hoe fijn het was om te bidden en zo mijn dag aan Hem te vertellen. Hoe comfortabel het was om iemand te kennen die je alles vergaf. Eigenlijk was Hij de ideale partner.”

„Ook al was de liefde niet wederzijds, aangezien deze partner volgens jou niet bestaat.”

„Liefde hoeft niet wederzijds te zijn om te bestaan”, zei hij, „net zoals het haten van een voormalige geliefde meestal alleen maar een manier is om je los te weken. Toen ik die dienst bijwoonde, besefte ik dat ik mild over God kon denken en daardoor wist dat ik over Hem heen was.”

Er vloog een duif over die vlak voor onze voeten een flats liet.

„Ik denk”, zei de vriend, „dat God mijn favoriete ex is.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 20 oktober 2020