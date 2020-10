Eurocommissaris Johansson: ‘Nee, dit migratiepact is geen rechtser voorstel’

Als Ylva Johansson ’s nachts wakker ligt gaat dit door haar hoofd: ik mag niet falen. Eind september presenteerde de Zweedse Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken een voorstel om migratie naar Europa te regelen. Het is een immens plan – vijfhonderd pagina’s, tien wetsvoorstellen – om een emotioneel beladen en politiek licht-ontvlambaar onderwerp in goede banen te leiden.

De vorige Europese Commissie faalde in haar poging migratie te regelen. Kuststaten aan de Middellandse Zee eisten dat migranten via quota verdeeld zouden worden over de rest van de Unie. Hongarije en Polen, onder andere, waren daar mordicus op tegen. Johansson en collega-Commissaris Margarítis Schinás (Europese manier van leven) leggen de nadruk nu op het terugsturen van kansloze asielzoekers. Maar ook in hun voorstel spelen quota een rol. Haalt hun plan wél de eindstreep?

„Ik moet een compromis vinden, anders is het slecht voor het vertrouwen tussen lidstaten en daar moeten we dan een hoge prijs voor betalen”, zegt Johansson in een video-interview. „De hoogste prijs zal door immigranten worden betaald. Zij zijn mijn verantwoordelijkheid, dat houdt mij ’s nachts wakker.”

Eurocommissaris Al op 24ste in de politiek Ylva Johansson (56) was vroeger lerares wiskunde. De Zweedse werd op haar 24ste parlementariër eerst namens de linkse partij Vänsterpartiet. Later sloot ze zich aan bij de sociaaldemocraten. Ze was verschillende keren minister. Eind september presenteerde Johansson als Eurocommissaris een voorstel om migratie naar Europa te regelen.

Het voorstel onderging een eerste politieke test tijdens een vergadering van ministers van Binnenlandse Zaken. U was na afloop optimistisch. Waarom?

„Bijna alle ministers waren positief over het voorstel, vonden het constructief en konden zien dat ik naar ze geluisterd had. Niemand was helemaal tevreden, maar dit onthaal was beter dan ik had verwacht. Er was niet één land dat de zaak blokkeerde. Dat was de vorige keer het probleem. Ik ben niet naïef. De lidstaten hebben zeer uiteenlopende opvattingen over migratie. Maar migratie is niet het enige onderwerp waar ze verschillend over denken. Als ze aan tafel gaan zitten dan kunnen ze tot een compromis komen. Ik ben niet vol vertrouwen, maar ik ben wel optimistisch.”

De kuststaten willen hulp en sommige niet-direct getroffen landen willen geen immigratie. Hoe overbrug je die enorme tegenstelling?

„Ik heb gekeken naar het echte probleem. Het overgrote deel van de mensen die aankomen zijn geen vluchtelingen. We moeten erop toezien dat zij weer terugkeren. Landen die terughoudend zijn over de verspreiding van migranten over Europa zijn vooral tegen het verhuizen van migranten die niet in aanmerking komen voor internationale bescherming. En de landen die hulp nodig hebben omdat ze de migratie niet aankunnen, zoals Malta, hebben ook hulp nodig met migranten die teruggestuurd moeten worden. De nadruk ligt op terugsturen.”

Als er een crisissituatie is in een van de kuststaten, kan de EU een beroep doen op de overige lidstaten. Solidariteit kun je als land tonen met geld, opvang en door verantwoordelijkheid te nemen voor het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. Lokt dat geen oeverloos onderhandelingsproces uit?

„Landen willen iets doen als álle landen iets doen. De vrijwillige aanpak zou ons ver kunnen brengen als iedereen meedoet. Maar ik heb een vangnet ingebouwd. Als er uiteindelijk niet genoeg hulp wordt geboden voor de noodzakelijke aantallen uitzettingen of opvang, dan volgen er quota.”

Met die nadruk op terugsturen lijkt Europa een hardere toon aan te slaan. Is dit een rechtser voorstel?

„Nee! We pakken dat deel van het migratiebeleid aan dat we nu niet goed doen. Het grootste deel van de migratie werkt goed. Migratie is normaal en noodzakelijk. Maar we moeten iets doen aan irreguliere migranten. We hebben te veel irreguliere immigranten en we moeten ze sneller door een immigratieprocedure laten gaan. Je kunt mensen niet in het onzekere laten voor langere periodes.

„Ik zie een groot verschil tussen wat de ministers van landen zeggen dat ze willen als het op terugkeer aankomt en wat er uiteindelijk gebeurt. In veel landen kan je na een negatief asielbesluit nog jaren wachten voordat de volgende uitspraak komt. En tsja, intussen worden mensen verliefd op zo’n land, ze krijgen relaties, vinden een baan. Het is dan moeilijk om ze uit te zetten.”

Uitzetting lukt nu maar in een derde van de gevallen. Snellere procedures en nieuwe afspraken met herkomstlanden moeten daar verandering in brengen. De belangrijkste afspraak is de Turkije-deal: de opvang van miljoenen vluchtelingen uit Syrië in ruil voor EU-geld.

Hoe groot is de kans dat de samenwerking met Turkije verlengd wordt?

„De relatie met Turkije is gecompliceerd, maar ik denk dat we doorgaan met de Turkije-deal. Maar het is ook van belang dat we afspraken maken met andere landen rond de Middellandse Zee. Europa kan migratie nooit goed regelen zonder goede samenwerking met derde landen. We hebben een akkoord nodig met Turkije en we moeten aan partnerschappen werken met Marokko en Tunesië. Turkije is het land dat de meeste vluchtelingen opvangt. We moeten Turkije uit solidariteit helpen.”

Veel landen willen geen burgers terugnemen. Hoe krijgt u ze dan toch zover?

„Het verschilt van land tot land. Ik was bijvoorbeeld net op bezoek in Tunesië. Afgelopen zomer gingen bijna 11.000 Tunesische burgers de Middellandse Zee over naar Italië. Vanwege de lockdown hebben ze economische problemen, toeristen blijven weg. Als wij de Tunesische economie kunnen helpen herstellen dan kunnen we een win-winsituatie creëren.”

Voorheen kwam de grootste groep kansloze asielzoekers uit Afghanistan. Hoe gaat het gesprek met Kabul?

„Goed, ze hebben gezegd dat ze mensen zullen terugnemen. We hadden in het verleden al afspraken gemaakt en die gaan nog beter worden. We moeten niet naar ze toe met een dreigende toon.”

Na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos werden 13.000 migranten dakloos. Nederland beloofde 100 mensen op te nemen. Ook uit conservatieve hoek kwam er kritiek op dat lage aantal. Wordt er doorgaans te makkelijk gehoor gegeven aan de rechts-populistische hoek in de migratiediscussie?

„Ja, ik denk dat de bereidheid van burgers om mensen op te vangen lager wordt ingeschat dan die in werkelijkheid is. Alleen willen veel burgers wel dat het op een ordelijke manier gebeurt, dat migratie gemanaged wordt. Men wil weten hoeveel er komen, waarvandaan en hoe ze komen en dat ze het recht hebben hier te blijven.”

Hoe gaat dit migratiepact voorkomen dat er nieuwe Moria’s ontstaan?

„Het belangrijkste is dat we een verplicht solidariteitsmechanisme hebben, maar ook snellere procedures en wetgeving over de condities die je moet kunnen bieden aan mensen die asiel aanvragen.”

We hebben veel geld gegeven aan de Grieken en veel EU-personeel gestuurd, maar dat was niet genoeg in Moria Ylva Johansson

Heeft u de foto’s gezien van het ondergelopen nieuwe kamp waar oud-bewoners van Moria zitten? Dat lijkt toch wel veel op de oude situatie.

„Ja, die mensen kunnen niet in die tenten blijven. We hebben een taskforce opgezet die daar nu actief is. Ze werken aan een nieuwe opvangplaats en proberen de eilanden zoveel mogelijk te ontlasten. Er zitten nog steeds te veel mensen, maar iedere week weer wat minder. Er moeten degelijke opvangplaatsen komen die winterklaar zijn, waar mensen toegang hebben tot onderwijs en zorg en toegang tot snelle asielprocedures.”

Ngo’s klagen dat de mensenrechten niet genoeg gerespecteerd worden in het nieuwe pact.

„Ik ben overtuigd van het beleid dat we presenteren. Ik bescherm hierin het recht op asiel, dat wordt nu bedreigd door alle pushbacks die we zien. En het is belangrijk dat wij als EU voor onze waarden staan, dat we fundamentele rechten verdedigen, dat we de conventies van Genève verdedigen. En dat we het recht op een eerlijk en degelijk proces verdedigen. Maar ook mensen die terug worden gestuurd hebben rechten en moeten met waardigheid behandeld worden.”

In Moria werden de basisbehoeften van mensen niet beschermd, al waren ze op Europees grondgebied.

„Ja, dat klopt, in sommige van deze overbevolkte kampen waren de leefomstandigheden onacceptabel. Het gebrek aan een verplicht solidariteitsmechanisme was daar onderdeel van. We hebben veel geld gegeven aan de Grieken en veel EU-personeel gestuurd, maar dat was niet genoeg.”

Migratiepact De nadruk ligt op uitzetting Het ‘pact voor migratie en asiel’ omvat een snellere besluitvorming voor asielzoekers in het land waar ze aankomen, een Europees verdelingsmechanisme en legt sterk de nadruk op uitzetting. Snellere procedure Van asielzoekers die aan land komen of op zee gered zijn, wordt binnen vijf dagen hun gezondheid gecontroleerd, hun identiteit vastgesteld en beslist of ze een veiligheidsrisico vormen. Ook wordt bepaald welke vervolgprocedure ze moeten doorlopen. Solidariteit Om aankomstlanden te ontlasten kunnen ze een beroep doen op de solidariteit van andere landen. In eerste instantie wordt een beroep gedaan op landen om asielzoekers vrijwillig op te nemen, financieel te helpen of te assisteren bij uitzetting. Komt er een crisis, dan worden er quota vastgesteld. Uitzetting De EU wil investeren in de relatie met herkomstlanden. Landen die eigen burgers terugnemen en smokkelaars aanpakken kunnen bijvoorbeeld rekenen op meer visa voor de EU.