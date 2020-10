Eeuwenoud kattenplaatje van 37 meter lengte ontdekt in Peruaanse woestijn

Archeologen hebben op een heuvel in de woestijn van het zuiden van Peru een eeuwenoude tekening van een kat ontdekt. Het op een heuvel getekende geoglief is 37 meter lang, zo meldde het Peruaanse ministerie van Cultuur. Het kattenplaatje werd ontdekt bij werkzaamheden in de Nazca-provincie, een gebied dat bekendstaat om zijn eeuwenoude tekeningen.

De tekening was slecht zichtbaar en stond op het punt te verdwijnen vanwege de ligging op een steile helling die vatbaar is voor erosie. Archeologen ontdekten het geoglief bij werkzaamheden aan een uitzichtpunt. Nadat de heuvel zorgvuldig was schoongemaakt, kwamen er lijnen van zo’n dertig centimeter breed tevoorschijn waaruit een kattenlichaam is op te maken.

Op basis van „stilistische kenmerken” dateren de deskundigen de tekening op honderd tot tweehonderd jaar voor Christus. In die tijd leefde een volk in het gebied dat soortgelijke tekeningen maakte op keramiek en textiel. Als de schatting klopt, zou het ontdekte kattenplaatje ouder zijn dan andere geogliefen in het gebied. In Zuid-Amerika komen diverse katachtigen voor, zoals jaguars en poema’s. De omgeving staat bekend om honderden eeuwenoude tekeningen van onder meer apen, vogels, lama’s en hagedissen. (NRC)