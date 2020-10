Echtpaar trok de jungle in om boomkangoeroes te redden

Dat er ook boomkangoeroes bestaan werd pas in 1989 ontdekt. Toen was het al bijna te laat, het dier was vrijwel uitgestorven. Vooral omdat ze als voedsel fungeerden voor inheemse stammen die leven op Papoea-Nieuw-Guinea. Om met name de Tenkile-boomkangoeroe voor uitsterven te behoeden trok het pasgetrouwde Australische stel Jim en Jean Thomas naar het onherbergzame eiland.

De natuurdocumentaire Into the Jungle vertelt hun enerverende verhaal. De film laat zien dat een enkeling wel degelijk verschil kan maken als het gaat om natuurbehoud. Dat komt vooral door de gedreven aanpak van Jim en Jean. Met respect voor de cultuur van de inheemse stammen zet het echtpaar allerlei educatieve en andersoortige projecten op die de toekomst van de stammen en hun leefgebied – een qua biodiversiteit belangrijk regenwoud – veilig moet stellen. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor een door de Europese Unie gefinancierd waterproject.

Door de optimistische toon is Into the Jungle een fijne bijdrage aan het genre van de natuurfilm, met het hartverwarmende echtpaar als voorbeeld voor ons allen. De bescheiden bijdrages van zwaargewichten David Attenborough en Jane Goodall, die het belang van Jim & Jeans missie nog eens onderstrepen, voelen als onnodige poging de film beter verkoopbaar te maken.

Documentaire Into the Jungle Regie: Mark Hanlin. Met: Jim en Jean Thomas. In: 7 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 oktober 2020