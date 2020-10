Duizenden UvA-tentamens afgelast vanwege storing

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft dinsdag zo’n drieduizend tentamens moeten afgelasten vanwege een computerstoring. Dat meldt de universiteit dinsdag op Twitter. Het gaat om alle digitale tentamens die voor dinsdagmiddag gepland stonden. In de ochtend konden ook al zo’n drieduizend studenten niet aan hun tentamen beginnen.

Sinds dinsdagochtend 09.00 uur kunnen studenten niet inloggen op het computernetwerk van de universiteit. De storing ontstond op het moment dat de tentamenweek van start zou gaan. De oorzaak van het probleem is vooralsnog onbekend. De universiteit kan nog niet zeggen of de tentamens op woensdag wel kunnen doorgaan.

Vanwege de coronacrisis worden vrijwel alle tentamens van de universiteit digitaal afgenomen. Daarvoor wordt het programma Testvision gebruikt, dat vanwege de storing onbereikbaar is. Daarnaast maakt de UvA gebruik van het surveillanceprogramma Proctorio, dat via de webcam en microfoon van computers in de gaten houdt of studenten geen boeken of websites raadplegen bij het maken van de toetsen.