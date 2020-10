‘Denk nu na over ander Stabiliteitspact’

Het Duitse begrotingstekort: 8,2 procent dit jaar, 3,2 procent volgend jaar. Het Franse tekort: 10,8 procent dit jaar, 6,5 procent volgend jaar. Het Italiaanse tekort: 13 procent in 2020, 6,2 procent in 2021. De ramingen, van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), laten zien hoe de coronapandemie van de Europese begrotingsregels een lachertje heeft gemaakt. De norm uit het zogeheten Stabiliteits-en Groeipact – een tekort van maximaal 3 procent – lijkt gemaakt voor een vervlogen tijdperk. Nederland stevent af op een tekort van 7,6 procent dit jaar en 5,1 procent volgend jaar, volgens het Centraal Planbureau.

Van de Europese Commissie mag het allemaal: toen de pandemie in maart in Europa arriveerde, zette Brussel het Stabiliteitspact direct tijdelijk buiten werking. Lidstaten kregen alle ruimte om hun burgers en bedrijven bij te staan in deze crisistijd.

CV Macro-econoom De econoom Roel Beetsma (Sittard, 1967) is hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2017 zit hij in het Europees Begrotingscomité, een adviesorgaan van de Europese Commissie dat drie andere leden kent, uit Denemarken, Italië en Polen.

Komen de EU-begrotingsregels – al jaren slecht nageleefd en alom bekritiseerd – ooit in dezelfde vorm terug? In een tijd waarin zelfs het strenge IMF overheden oproept vooral niet te snel te stoppen met investeren, hoor je die vraag in Brussel en in de Europese regeringssteden steeds vaker gesteld worden.

Wees niet te haastig met het weer in werking stellen van de begrotingsregels, zegt econoom Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. En wijzig ze in de tussentijd. De hoogleraar is lid van het Europees Begrotingscomité, een adviesorgaan van de Europese Commissie dat dinsdag bij zijn jaarverslag een nieuw advies publiceerde. De boodschap van het comité, in de woorden van Beetsma: „Nu de regels een tijdje in de ijskast staan, denk dan tenminste goed na over een blauwdruk voor aanpassing ervan.”

Wanneer kunnen er weer begrotingsregels van kracht worden?

„Wij zeggen: de economie moet niet alleen terugkomen op het niveau van 2019, maar bij voorkeur ook robuuste groei laten zien. Het meest waarschijnlijk is nu dat de economie in de eerste maanden van 2021 nog krimpt, en dat daarna de groei begint. Op zijn vroegst zou je dan pas weer in 2022 aan toepassing van de begrotingsregels kunnen denken. Er is ook een negatiever, zij het onwaarschijnlijk, scenario: dat in landen waarvan de schulden nu explosief groeien, volgend jaar een schuldencrisis of een bankencrisis uitbreekt.”

Waarom moeten de begrotingsregels aangepast worden?

„Anders zouden sommige lidstaten direct de regels schenden, door de nu snel opgelopen schulden en tekorten. Dat heeft weinig zin. Maar de discussie over de regels loopt al langer. Ze zijn veel te gecompliceerd geworden en werken niet goed.”

Beetsma en zijn collega’s stelden vorig jaar al herziening van het Stabiliteitspact voor. Het verlagen van de staatsschuld, niet de reductie van het begrotingstekort, zou centraal moeten komen te staan. Publieke investeringen zouden meer ruimte moeten krijgen. Het comité wil af van de focus op de 3-procentsnorm voor het tekort en in plaats daarvan de maximumuitgaven van landen koppelen aan de zogeheten ‘potentiële’ economische groei (de kruissnelheid van de economie). Bij een recessie zou er dan meer ruimte voor uitgaven komen, in goede tijden juist minder. Zo zou het begrotingsbeleid stabiliserend werken voor de economie. De maximumnorm voor de staatsschuld, 60 procent van het bruto binnenlands product, wil het comité wél behouden. Als „baken”, zegt Beetsma. „Per land kun je het tempo differentiëren. Natuurlijk is het onrealistisch te denken dat een land als Italië dit doel in twintig jaar kan halen, maar Nederland zonder enig probleem.” De staatsschuld van Italië loopt dit jaar op naar meer dan 160 procent van het bbp, zo verwacht het IMF. Nederland blijft dit jaar nog onder de 60 procent, in 2021 niet meer.

Maar nu lukt het landen toch al niet om hun schuld terug te brengen?

„Je moet regels hebben die realistisch zijn, anders werken ze sowieso niet. Als we dit overeenkomen, moeten landen ook laten zien dat ze zich er echt aan committeren. Bijvoorbeeld door het streven op te nemen in een wet, of door het nationale begrotingstoezicht te versterken.”

De discussie over de begrotingsregels is traditioneel hypergevoelig. Waarom denkt u dat het zou lukken het eens te worden over een hervorming?

„Dat wordt niet makkelijk. Aan de ene kant heb je landen die het prima vinden dat de regels flexibel worden toegepast, aan de andere kant landen die bang zijn dat alles nog flexibeler wordt. Maar de coronacrisis heeft dingen in gang gezet die voorheen niet mogelijk waren. Europa zet vaak stappen vooruit in een crisis, misschien is dit wel de gelegenheid om echt tot een aanpassing te komen.”

Nu de Europese begrotingsregels niet gelden, ontbreekt voor nationale overheden een kader waarbinnen zij nieuw beleid kunnen vormgeven. Waarop zou een volgend Nederlands kabinet zich moeten oriënteren?

„Nederland kan de huidige stijging van de schuld makkelijk aan. Als de crisis wegebt, zal onze groei aantrekken en dan groeien we langzaam uit de staatsschuld. Je hoeft daarvoor niet geforceerd te bezuinigen. Een nieuw kabinet moet de netto-uitgaven, dus gecorrigeerd voor belastingen, ongeveer laten meegroeien met het potentieel bbp. Maar belangrijker is om te kijken naar de samenstelling van de uitgaven. Tijdens een crisis zijn publieke investeringen vaak het eerste slachtoffer. Dat is logisch, want de effecten van niet-investeren zie je pas later. Ook Nederland besteedt te weinig geld aan zaken die de groei bevorderen. Ik denk dan vooral aan onderwijs en innovatie. Wij stimuleren nu bijvoorbeeld de aankoop van elektrische auto’s, maar dat geld kun je beter in de ontwikkeling van CO 2 -besparende technologie steken. Een volgend kabinet moet zich echt vol richten op dat soort groei.”

Deze zomer bereikten EU-landen een akkoord over een coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Er gaan stemmen op dat fonds een meer permanent karakter te geven. Een goed idee?

„Dit fonds is tijdelijk, maar wij pleiten voor een permanente Europese begroting voor het opvangen van grote schokken. Want dit is waarschijnlijk niet de laatste crisis. Als zo’n schok optreedt, moet je snel kunnen handelen, ook om ervoor te zorgen dat de publieke investeringen er niet onder lijden. Een manco aan het huidige herstelfonds is dat die investeringen te weinig een pan-Europees karakter hebben: landen dienen zelf nationale plannen in. Terwijl je pan-Europees effectief zou kunnen investeren in hogesnelheidslijnenen, in netwerken van duurzaam opgewekte stroom of in waterstof.”

De animo is in Den Haag gering.

„Den Haag heeft redenen om kritisch te zijn, want het is lastig uit te leggen dat wij Italië steunen terwijl de pensioenleeftijd daar lager is. We moeten erop toezien dat geld goed word gebruikt, maar we kunnen ons niet terugtrekken achter onze landsgrenzen. Onze toekomst ligt in Europese integratie. En ook Nederland realiseert zich volgens mij goed dat Europa grote welvaart heeft gebracht.”