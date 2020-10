Demonstranten bevrijden bijna 2.000 Nigeriaanse gevangenen

In Nigeria hebben demonstranten maandag bijna tweeduizend gevangenen ontzet. Tijdens de aanval op twee gevangenissen in het zuidwesten van het land zijn bovendien wapenvoorraden geplunderd, heeft het Nigeriaanse ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt.

In totaal werden 1.933 gevangenen door grote gewapende menigtes bevrijd uit gevangenissen in Benin City en Oko. De meeste gedetineerden waren in afwachting van hun executie, aldus het ministerie. De situatie is bij beide gevangenissen inmiddels weer onder controle.

Vooral modieus geklede jongemannen worden door SARS eruit gepikt: Being a fine boy is not a crime.

Politiegeweld

In het dichtstbevolkte land van Afrika wordt al langer gedemonstreerd tegen excessief politiegeweld. Protesten ontstonden naar aanleiding van een op sociale media verspreide video, waarop te zien was hoe meerdere agenten tegelijk op een arrestant insloegen. In reactie daarop werd eerder deze maand de omstreden Special Anti-Robbery Squad (SARS) opgeheven, de eenheid waar de agenten bij hoorden.

Daar nemen de demonstranten vooralsnog geen genoegen mee. Veel SARS-agenten zijn overgeplaatst naar andere eenheden binnen de politie, waardoor mensenrechten volgens veel Nigerianen nog steeds niet gewaarborgd zijn. In Lagos, de grootste stad van het land en het centrum van de protestbeweging, worden daarom nog altijd dagelijks toegangswegen naar de haven en het vliegveld gebarricadeerd.