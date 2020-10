De ‘knecht’ in het wielerteam wil ook eens op het podium

Het is niet de bedoeling dat hij wint, benadrukt wielrenner Dom Chabol enkele keren in The Racer. Hij is domestique, of knecht, degene die de sprinter van het team helpt als eerste te finishen door hem uit de wind te houden en te ondersteunen. The Racer speelt tijdens de Tour de France van 1998, die startte in Ierland en bol stond van de doping. Wie niet gebruikte, kon beter afhaken, blijkt ook als een van Doms niet-gebruikende teamgenoten het peloton niet kan volgen.

Het dopinggebruik en het verbergen ervan is een van de verhaallijnen in The Racer. Net als in bijvoorbeeld Coureur wordt wielrennen neergezet als een ‘sport’ waar je jezelf afbeult en volspuit tot je neergaat. De nachtclub-achtige soundtrack zet dat vet aan. Een jonge Ierse arts confronteert Dom juist met de sneuheid ervan, net als de hartslagmeter die voorkomt dat hij in zijn slaap sterft door alle drugs.

The Racer is een zeer onderhoudend, maar wat voorspelbaar portret van iemand die excelleert in wat hij moet doen en toch weet dat hij nooit op het podium zal belanden. De film is goed gecast met Louis Talpe (Mega Mindy en Verliefd Op Ibiza) als timide zwoeger die tevreden leek met zijn plek, maar verlangt naar dat moment de gloire. En een geestige Matteo Simoni als arrogante sprinter die beseft dat hij Dom nodig heeft. Ook de rest van de groepsdynamiek, met alle ups, downs, dromen en ambities, wordt zonder te veel sentimentaliteit mooi in beeld gebracht.

Drama The Racer Regie: Kieron J. Walsh. Met: Matteo Simoni, Tara Lee, Iain Glen, Louis Talpe, Karel Roden. In: 34 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 oktober 2020