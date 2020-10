‘Buiten is het feest’ is goed bedoeld, maar niet sterk

Arthur Japin baseerde zijn in 2012 verschenen boek Maar buiten is het feest op het schrijnende levensverhaal van Karin Bloemen. Zij werd op jonge leeftijd veelvuldig seksueel misbruikt door haar stiefvader. Ook haar zus ontkwam daar niet aan.

Ondanks de evident goede bedoelingen van de makers is de verfilming van Japins boek geen heel sterke film. Zo wordt het verhaal (scenario: Karen van Holst Pellekaan) rommelig verteld. Zo duikt er aan het eind van de film opeens een stiefzus op die verhaaltechnisch geen andere functie heeft dan te fungeren als stem van diegene die niet gelooft dat de zussen misbruikt zijn.

In de proloog van Buiten is het feest verlaat oudste zus Hannah het huis om te gaan samenwonen met stiefvader Kees. Ze doet het naar eigen zeggen om haar zusje Willemke te beschermen. Later blijkt zij een kind van Kees te hebben, Lotte. Als Hannah plotseling overlijdt, neemt Willemke, die zich inmiddels Sonne noemt, de zorg voor Lotte over. Tot ongenoegen van Kees, die een omgangsregeling wil. Uit angst dat Lotte het volgende slachtoffer van Kees wordt, weigert Sonne dit pertinent, met een rechtszaak tot gevolg.

Buiten is het feest laat bekende mechanismes zien die spelen bij seksueel misbruik: het inpalmen van het slachtoffer middels complimentjes, cadeaus en exclusieve aandacht, de moeder die een oogje toeknijpt, het jarenlange zwijgen van het slachtoffer uit schuld en schaamte.

Regisseur Jelle Nesna suggereert veel, maar de enkele scènes waarin hij expliciet laat zien wat Kees aanricht, schieten hun doel voorbij. De soms wat krukkige dialogen helpen daarbij niet. Ook de sombere basklarinetklanken wrijven het drama nog eens extra in. En de toch al schaarse subtiliteit verdwijnt helemaal in de kinderlijke liedteksten die Sonne schrijft: „Adem in, een nieuw begin”. Hoezo nieuw begin? De film gaat juist over hoe het verleden permanent doorwerkt in het heden.

Drama Buiten is het feest Regie: Jelle Nesna. Met: Abbey Hoes, Georgina Verbaan, Eelco Smits, Pleun Nijhuis. In: 79 bioscopen ●●●●●

