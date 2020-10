Broos Fugro gered door financiers

Bijna uitgeteld, maar toch overeind gebleven. En nu is Fugro, een wereldwijde dienstverlener van de olie- en offshore-industrie met 9.500 werknemers en hoofdkantoor in Leidschendam, gered. Maandag liet het bedrijf weten dat het bij banken en beleggers bijna 700 miljoen aan financiering wil ophalen.

Onderdeel daarvan is een kapitaalinjectie van 250 miljoen euro. Opvallend: twee van de drie investeerders die samen bijna de helft daarvan (113 miljoen euro) op tafel leggen, zijn Nederlandse verzekeraars: NN en ASR. De derde is het Zwitserse beleggingsfonds Sterling Strategic Value. De resterende 137 miljoen euro wordt als claimemissie in de markt gezet.

Met de kapitaalinjectie en nieuwe, maar wel veel duurdere bankleningen van 425 miljoen euro is Fugro uit de gevarenzone waar het pal vóór de uitbraak van Covid-19 in terecht was gekomen. Fugro (1,35 miljard euro omzet) was half februari net begonnen met het aantrekken van nieuwe financieringen, toen beleggers plotseling kopschuw werden.

Eerst kelderde de olieprijs als gevolg van een hoog oplopende politieke ruzie tussen Saoedi-Arabië en Rusland. Vervolgens brak de pandemie uit, zakte de wereld in een economische crisis en werd de olieprijs zelfs kortstondig negatief. Voor Fugro was dat rampzalig. De olieprijs is een cruciale indicator voor zijn opdrachtgevers. De beurskoers stortte in en er kon een streep door de roadshow langs geïnteresseerde beleggers in bedrijfsobligaties. In april kondigde de bodemonderzoeker bovendien inkrimping aan van het wereldwijde personeelsbestand met een tiende.

Ingespeeld op energietransitie

Fugro hinkte verder, wetende dat er leningen moesten worden afgelost waar niet genoeg geld voor was. Nu komt dat geld er wel. Daarmee is Fugro in coronatijd een van de eerste grote Nederlandse ondernemingen die niet wordt gered door de overheid, zoals KLM en scheepsbouwer IHC, maar door particuliere financiers.

Na koersval licht herstel

Dat Fugro ondanks de zwabberende olieprijs toch aantrekkelijk is voor investeerders komt doordat het bedrijf afgelopen jaren al inspeelde op de energietransitie. Fugro brengt niet alleen zeebodems in kaarrt voor de olie-industrie maar werkt ook voor exploitanten van windmolenparken. Zo doet het in opdracht van de overheid onderzoek in de zeebodem ten noorden van de Waddeneilanden.

Als deel van de redding ziet Fugro af van een beschermingsconstructie

„Fugro zegt eigenlijk: wij kunnen alle offshoreactiviteiten aan, of het nou voor een boorplatform of een windpark is”, ziet analist Jos Versteeg van vermogensbeheerder InsingerGilissen. „Ze hebben de laatste jaren goed geïnvesteerd in schepen met de juiste apparatuur en kunnen daarmee nu vooruit.”

De inzet op een bredere portefeuille kwam tot uiting in de omzet over het derde kwartaal. Die lag met 361 miljoen euro weliswaar 16 procent lager dan een jaar eerder, maar de klap was minder groot dan waar analisten op rekenden. Opvallend: de windparken leverden 30 procent van de omzet – bijna evenveel als de activiteiten in olie en gas.

In bijna een voetnoot bij de reddingsactie schaft Fugro een beschermingsconstructie af tegen een onwelgevallige overname. Verder krijgen alle stemrechtloze aandelen straks wél stemrecht. Daarmee had Fugro in 2015 nog een dreigend overnamebod van baggeraar Boskalis verijdeld. Nu moet de bescherming wijken voor de opvattingen over ondernemingsbestuur van de nieuwe aandeelhouders die het bedrijf redden.