Bijleveld laat haar opvolger alleen papier na

Best wel ironisch dat minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) vorige week met een Defensievisie35 kwam. Het woord ‘visie’ was een subtiel verwijt aan onze huidige (en waarschijnlijk) toekomstige premier; die houdt nu eenmaal niet van visies.

Ko Colijn is veiligheidsdeskundige verbonden aan Instituut Clingendael.

Bijleveld had haar Defensieambities niet kunnen of mogen uitvoeren, en ze laat haar opvolger dus slechts papier na, geen realiteit. Ze had haar stuk ook ‘Een vlucht naar voren’ kunnen noemen.

De visie staat bol van termen als ‘hoogwaardig technologisch’, ‘informatiegestuurd’, ‘schaalbaar’, ‘innovatief’ en ‘maatwerk’. Van de drie groeiscenario’s die ze schetst zijn er twee sowieso veel te duur, dus wekken alleen maar meewarigheid. En ook het derde scenario (Defensie gaat ongeveer het Europese gemiddelde uitgeven, waar we nu met 1,3 procent bbp nog zielig onder bungelen) zal nog een hele toer worden als je het in miljarden euro’s uitdrukt. Eigenlijk is de visie ook de definitieve erkenning dat de in 2014 gedane belofte dat elk Navoland 2 procent bbp aan Defensie zal nastreven een onbetaalbare is.

Zo bezien is de Defensievisie35 ook een zwaktebod van Bijleveld: er is hier en daar natuurlijk wel wat bijgeplust in het huidige kabinet Rutte, maar per saldo heeft ook zij geen potten kunnen breken. De enige die geloofde dat Nederland zijn Navobeloften ‘duizend procent’ niet nakwam en een boze Trump stroop om de mond smeerde, was Rutte zelf.

Onder vuur

Defensie heeft altijd wel onder vuur gelegen. Van het gebroken geweertje aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, de altijd in de Koude Oorlog aanwezige kritiek dat we ons in de Navo eigenlijk als een ordinaire free rider gedroegen, het verwijt dat wij in onze buitenlandse politiek eigenlijk een verkapte neutraliteit praktiseerden, de pijnlijke beschuldiging van de VS (via bijvoorbeeld Donald Rumsfeld, ambassadeur bij de Navo in de jaren zeventig en later havikminister van Defensie) dat het ‘rode’ kabinet-Den Uyl onze krijgsmacht dreigde uit te kleden, tot de campagne van onze eigen Navo-baas Jozef Luns tegen het Haags pacifisme in de jaren tachtig: er loopt een langjarige stevige rode draad van verwijt dat Nederland het geld liever aan scootmobiles en luiers uitgeeft dan aan veiligheid, want we rekenen als de nood aan de man komt gemakshalve op de krijgsmacht van andere landen.

Maar de rol van voornaamste criticus is geleidelijk verschoven naar de financiële experts van de rijksoverheid zelf, die steeds argwanender zijn geworden en fronsen bij de organisatie van Defensie.

Hoofdtaken

Defensie heeft drie hoofdtaken. Eén: de verdediging van het Koninkrijk. Twee: missies die de internationale rechtsorde handhaven en zelfs bevorderen. Enigszins populair gezegd is het verschil tussen taak één en taak twee het kunnen voeren van wars of necessity en wars of choice, dus onontkoombare conflicten en zelfgekozen militaire inzet.

En taak drie is: nationaal bijspringen, zoals nu bij corona of dijkbewaking. Als je alle drie goed wilt doen, en zelfs een grondwettelijke opdracht daartoe hebt, is het volkomen legitiem om – zoals Bijleveld nu heeft gedaan – eens op papier te zetten hoeveel geld dat eigenlijk moet kosten. Geen kritiek wat dat betreft dus, al moet je vaststellen dat ook in de toekomstfantasie van Bijleveld de uitoefening van de tweede hoofdtaak minder aandacht krijgt.

Het in kas houden van begrotingsgeld oogt voordelig maar levert geen ‘veiligheid’ op

Bij het maken van een financieel plaatje voor het kabinet Rutte-3 deden de ambtenaren in 2017 de akelige ontdekking dat Sociale Zaken zichzelf via een listige truc van een automatische miljardengroeiclausule had voorzien, de politiek hoefde daar niet toe te besluiten. Een zware tegenvaller voor andere sectoren die op groei zaten te wachten. En er ook wel op hadden gerekend, zoals Defensie of Onderwijs. De Studiegroep Begrotingsruimte 2020, een groep topambtenaren, waarschuwde enige weken geleden de politiek dat er komende jaren nog altijd automatisch geld naar Zorg vloeit en dat er zo geld voor Onderwijs of Defensie kan worden weggedrukt, want de bomen groeien nu eenmaal niet tot in de hemel.

Grappig dat de ambtenaren de politiek (de overheid adviseert zichzelf) eraan herinneren: denk erom, Defensie zou zo wel eens weer de dupe kunnen zijn zonder dat u dat misschien wilt.

Onderuitputting

Er is ook kritiek. Defensie lijdt aan een chronische ziekte: onderuitputting. Populair gezegd bestelt het departement tanks, maar die worden met vertraging geleverd. Dat oogt voordelig op de uitgavenbegroting, maar levert natuurlijk geen ‘veiligheid’ op. Voorkom onderuitputting, zeggen nu de topambtenaren, door instelling van een langjarig Defensiematerieelfonds, dan kan het geld worden doorgeschoven in plaats van te verdwijnen in het zwarte gat.

Ank Bijleveld tekende eind 2017 bij het kruisje, want ze verbond zich aan het regeerakkoord Rutte-3. Ze wist waar ze zich toe verplichtte, hoewel Defensie al 25 jaar had ingeleverd, de tanks waren afgeschaft en de marinevloot gedecimeerd en de mannen en vrouwen, gewapend met stokken, op oefeningen soms ‘pief paf poef’ moesten roepen omdat er geen oefenmunitie meer was.

Haar voorgangster Jeanine Hennis (VVD) had in de Tweede Kamer moeten sputteren bij de schokkende conclusie van Algemene Rekenkamer dat de operationele gereedstelling pijlsnel van 71 naar 58 procent was gekelderd. Waarna Defensie besloot dat getal voortaan niet meer te etaleren, maar ‘vertrouwelijk’ te houden.

Trouw en gecommitteerd

Uit de jongste versie van mei dit jaar valt uit een staafdiagram overigens af te leiden dat het ook nu nauwelijks boven de zestig procent is. Ook constateerde de Rekenkamer al in 2015 dat de Defensie de eerste hoofdtaak, de bescherming van het Koninkrijk, niet kon waarmaken. Dat is vijf jaar later nauwelijks verbeterd.

Als een in wezen trouw en gecommitteerd apparaat als Defensie niet zelf met oplossingen komt, staan bezuinigende ambtenaren daarmee al gauw behulpzaam, maar rigoureus, klaar. In een ‘menukaart’ van het ministerie van Financiën werd niet teruggeschrokken voor afschaffen van de gehele Landmacht, drastisch krimpen van de marine en laten opgaan in die van Duitsland, Denemarken en België, huren in plaats van kopen van gevechtsvliegtuigen, en meer van dat soort proefballonnen. Eet smakelijk met zo’n menukaart.

Enkele jaren geleden werden nog onvolkomenheden en zelfs onrechtmatigheden bij Defensie geconstateerd, dat is nu wel wat verbeterd. Maar nog altijd zijn de bedrijfsvoering en de ICT ondermaats, de bureaucratie een blok aan het been en nog het ergst: Defensie is niet berekend op zijn taken.

Op 12 oktober kreeg Bijleveld nog een zeer kritisch rapport van de Rekenkamer te verstouwen waar ontdekt was dat ze deze miljardeninvestering met honderden miljoenen te laag had begroot en waarbij de experts opmerkten dat ze „verbaast (sic!) waren” over de verdediging van Defensie dat bepaalde procedures nu eenmaal ‘gangbaar’ waren (maar daarom nog niet ‘juist’, repliceerde de Rekenkamer droogjes).

De Defensievisie35 van minister Bijleveld is dus een merkwaardig testament van een bewindsvrouw die zelf weinig nalaat, de winkel enigszins open heeft kunnen houden en het assortiment zelfs iets heeft kunnen oppoetsen, maar veel oude problemen met een zucht over de schutting van haar opvolgers gooit.