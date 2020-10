Bekend geworden door de kankerverwekkende vezel, wil Asbestos zijn naam kwijt

Het moet er eindelijk maar van komen, zegt Martin Amyot, een inwoner van Asbestos, in de Canadese provincie Quebec. Vanuit zijn auto heeft hij een stembiljet in een grote witte doos gedaan met zijn voorkeuren voor een nieuwe naam voor zijn woonplaats. Het lijkt hem beter als die niet langer synoniem is aan de kankerverwekkende grondstof die er lange tijd werd gewonnen: asbest.

„Economisch is het beter voor de stad”, zegt Amyot, een zestiger met een mondkapje, over het initiatief om afscheid te nemen van de naam. Want hoewel het stadje een rijke historie heeft als topleverancier van asbest op de wereldmarkt, werkt de naam Asbestos nu stigmatiserend. Van zes voorgestelde namen voor de Franstalige plaats is Val-des-Sources Amyots eerste keuze.

Amyot is een van meer dan 2.700 deelnemers aan een stemming over de nieuwe naam van Asbestos, een plaats van ongeveer 6.800 inwoners, twee uur rijden ten oosten van Montréal. Wegens Covid-19 vindt de stemming, die bijna een jaar geleden in gang is gezet, plaats in een soort corona-teststraat: met auto’s en grote witte tenten op een parkeerterrein, vlakbij de gigantische open mijn die het stadje nog altijd domineert.

Gewild in de bouw

Aan de rand van de parkeerplaats staat een huizenhoge oranje kiepwagen, als monument voor de decennialange exploitatie van het ‘witte goud’. Even verderop ligt de Jeffrey Mine, een ontzagwekkende krater, diameter twee kilometer, waar de Eiffeltoren ondersteboven in zou passen. De mijn bevat een van de grootste voorraden van zogeheten ‘wit asbest’ of ‘chrysotiel’ op aarde. In de twintigste eeuw was dit gewild in de bouw en bij de fabricage van een reeks producten wegens zijn kracht en isolerende eigenschappen.

Lees ook: Een vezel is al riskant. Hoe ga je daarmee om?

Op zijn hoogtepunt tijdens de Koude Oorlog was Asbestos een topleverancier van het ‘magische mineraal’ in westerse landen, terwijl het Oostblok zijn asbest uit de Sovjet-Unie haalde. Sinds asbest in 1987 door de Wereldgezondheidsorganisatie is aangemerkt als kankerverwekkende stof, waarvan vezels na inademing kunnen leiden tot ernstige longziekten, hebben meer dan 60 landen asbest verboden.

In Asbestos raakte de winning geleidelijk in verval, en in 2012 werd de mijn definitief stilgelegd. Canada verbood het gebruik van asbest vrijwel geheel in 2018, maar Canadezen betalen nog steeds de tol voor de periode dat asbest overal in hun omgeving werd ingezet. Mesothelioom, de kanker van het borstvlies die ook wel asbestkanker wordt genoemd, behoort met longkanker tot de meest voorkomende beroepsziektes.

‘Vallei van bronnen’

Maandagavond kondigde burgemeester Hugues Grimard van Asbestos het resultaat aan van de stemming: de nieuwe naam wordt Val-des-Sources (vallei van bronnen), „een verwijzing naar ons landschap en onze wortels”, aldus Grimard, die associaties wekt met ongerepte natuur van de regio. Onder de afvallers waren Trois-Lacs en Phénix, naar het mythische wezen dat uit zijn eigen as herrees.

Met de hernoeming, die begin volgens jaar officieel moet worden, hoopt het stadje een nieuw begin te maken. Volgens het plaatselijk bestuur is het nu lastig om bedrijven aan te trekken. Een economische vertegenwoordiger was bij een conferentie in Ohio om investeerders te ontmoeten, en iemand weigerde zijn visitekaartje aan te nemen, vertelt gemeenteraadslid Caroline Payer. „Hij was bang dat het asbest bevatte.”

Ook hebben ondernemers soms moeite producten te verkopen met ‘made in Asbestos’ erop, zegt Payer. „Als ze producten naar de VS willen sturen, leidt dat tot schrik, ook als het product helemaal niets met asbest te maken heeft. Sommige bedrijven die interesse hadden om zich hier te vestigen, hebben dat daarom niet gedaan.” Ook klinkt de naam niet uitnodigend voor nieuwe bewoners en toeristen.

De oude dagmijn in Asbestos, met een diameter van twee kilometer. Christinne Muschi/Bloomberg

Toch roept de naamswijziging ook weerstand op. „Asbestos is de plaats die de wereld asbest heeft gegeven”, zegt Jean Lacourse nadat hij heeft gestemd. „Dat zal zo blijven. Mensen zullen nog steeds weten dat asbest hier vandaan kwam, ook nadat we de naam veranderen.”

Voor veel inwoners is het ook een taalkwestie: het Franse woord voor asbest is amiante, waardoor de associatie tussen plaatsnaam en grondstof voor de Franstaligen van Quebec minder sterk is.

Bovendien krenkt de naamswijziging plaatselijke trots, vooral onder oudere generaties. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd asbest toegepast bij oorlogsschepen en vliegtuigen voor de geallieerden, en zelfs in hun uniformen. Het gevoel was dat Asbestos met zijn grondstof hielp de nazi’s te verslaan.

„We moeten niet vergeten dat er een tijd was voordat asbest als giftig werd gezien”, zegt historicus Jessica van Horssen, auteur van het boek A Town Called Asbestos. „Lange tijd stond het juist bekend als een materiaal dat levens redde, door zijn isolerende en vuurbestendige kwaliteiten. Het was synoniem met bescherming tegen brand in woningen. De inwoners van Asbestos waren enorm trots dat ze dat aan de wereld schonken met hun arbeid.”

‘Het waren goede banen’

Louise Clément uit Asbestos, een oudere vrouw met een mondkapje, beaamt dat. Haar vader en zijn twee broers werkten bij de mijn, vertelt ze. „Het waren goede banen, met goede salarissen en goede arbeidsvoorwaarden. De plaats groeide dankzij asbest. De topwerknemers, zoals ingenieurs en accountants, woonden in de mooiste buurt. Zij hadden de hoogste salarissen en hielpen daarmee de plaatselijke economie.” Haar vader en haar ooms werkten tientallen jaren bij de mijn. Ze werden niet ziek. „Ik weet dat sommige mensen zijn overleden aan longziekten, maar die rookten ook twee pakjes sigaretten per dag.”

Alain Durand herinnert zich de hoogtijdagen van Asbestos nog goed. Hij groeide op aan de rand van de mijn, zijn vader werkte er. Als de krater met behulp van dynamiet werd uitgebreid, dwarrelden katoenachtige asbestvezels neer op straat, vertelt hij. „Het leken wel sneeuwvlokken, je hoefde alleen geen sneeuw te ruimen”, lacht hij. Besefte hij het gevaar hiervan? „Ik had nooit het idee dat het gevaarlijk was, maar als het nu zou gebeuren, zou waarschijnlijk niemand hier blijven wonen.” Zijn vader is er niet ziek van geworden, zegt hij.

Ook Durand heeft gestemd voor Val-des-Sources; hij heeft sympathie voor ondernemers die last hebben van de huidige naam. Maar hij betwijfelt of de naam Asbestos echt zo afstotelijk is. „Het is mij nooit overkomen dat mensen een stap achteruit deden als ik zei dat ik hier vandaan kom. Ik schaam me er ook niet voor om te zeggen dat ik uit Asbestos kom, en ik zou de naam liever behouden.”