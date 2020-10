Amerikaanse topjournalist Toobin geschorst na ongepast gedrag in Zoom-vergadering

Prominente medewerkers van The New Yorker en van lokaal radiostation WNYC, die samen een podcast maken, deden een rollenspel om zich voor te bereiden op de verkiezingsavond over twee weken. Toobin speelde voor de rechterlijke macht. Na een pauze van tien minuten – waarin de ‘Democraten’ en ‘Republikeinen’ in onderling overleg gingen – zagen deelnemers hoe Toobin zijn camera omlaag schoof en masturbeerde. Hierna verbrak hij het contact. Twee anonieme aanwezigen zeiden tegen nieuwsplatform Vice dat Toobin in een wisselgesprek zat met een sekswerker. Toen hij later terugkeerde in de groep, leek het alsof hij niets doorhad.

Hangende het onderzoek naar het incident, is Toobin geschorst. Zijn werk als juridisch analist bij CNN heeft hij ook opgeschort. De journalist heeft zijn excuses aangeboden. „Ik heb een gênante, stomme fout gemaak. [...] Ik dacht dat ik de camera had uitgeschakeld, ik dacht dat niemand me kon zien.”

De bekroonde juridische journalist Toobin (New York, 1960) schreef een bestseller over de moordzaak tegen footballspeler en acteur O.J. Simpson, die werd verfilmd (in Nederland te zien op Netflix). Ook schreef hij over de Supreme Court en andere politiek-juridische zaken. Hij werkt sinds 1993 voor The New Yorker en sinds 2002 voor CNN.

Nu veel mensen wegens de coronapandemie thuiswerken en zijn aangewezen op videovergaderen, komen dit soort privaat-publieke uitglijders vaker voor. In september trad een Argentijns parlementslid terug nadat hij tijdens een videovergadering de borst van zijn vrouw ontblootte en de tepel kuste. In april nam een hoge ambtenaar in Californië ontslag nadat hij tijdens een Zoom-vergadering met zijn kat gooide, bier dronk en tegen de deelnemers zei: „Allemaal bullshit, stelletje little bitches”. Ook komt het voor dat zogenaamde ‘Zoom-bombers’ inbreken op bijeenkomsten om zich te misdragen.