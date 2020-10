Alexandre Rockwell: ‘Autonoom zijn zit in mijn bloed’

Alexandre Rockwell (1956) is in Nederland waarschijnlijk het meest bekend van zijn indiekomedie In the Soup (1992), waarin Steve Buscemi een armlastige filmmaker speelt die uit pure armoede zijn nieuwste script te koop aanbiedt aan een crimineel om zo zijn film te kunnen maken. Dat is lang geleden. In de jaren negentig was Rockwell een van de gezichtsbepalers van de Amerikaanse onafhankelijke film, regisseurs die buiten het Hollywoodsysteem opereerden.

Inmiddels doceert hij nieuwe generaties filmmakers aan de New Yorkse Tisch-universiteit. En maakt hij nog steeds films buiten het systeem. Deels uit geldgebrek – zijn nieuwe semi-autobiografische Sweet Thing financierde hij met behulp van verzekeringsgeld van een ondergelopen kelder en een crowdfundingcampagne. En deels omdat „onafhankelijk zijn nou eenmaal in je bloed zit”.

Sweet Thing beleefde dit jaar z’n wereldpremière op het filmfestival van Berlijn, won daar de Kristallen Beer voor de beste film uit het Generation Kplus-programma. In Nederland krijgt hij het kijkwijzeradvies 12 jaar.

Als we heen en weer mailen om af te spreken voor een Zoom-interview zitten we al middenin een Rockwell-scenario. Een aanvankelijke afspraak ‘in potlood’ wordt op zijn verzoek een ‘afspraak in pastelkrijt’; en op de afgesproken tijd appt hij me van op de fiets op de Williamsburg Bridge om te vragen hoe groot het tijdsverschil tussen Europa en de VS eigenlijk is.

Sweet Thing werd net zoals zijn vorige film geheel in eigen beheer opgenomen. Deels in zijn eigen huis, met zijn eigen camera’s, en met zijn kinderen Lana en Nico in de hoofdrollen en zijn echtgenote Karyn Parsons als hun onverschillige en afwezige moeder.

Het bitterzoete coming-of-ageverhaal is afwisselend een ode aan de stille film (inclusief Chaplin-begin), Italiaans neorealisme, onversneden melodrama’s, de roadmovie en iets droomachtigs rauws dat onvervalst Rockwell is.

Persoonlijk

Als we eindelijk de juiste tijdzone hebben gevonden voor onze Zoom-afspraak is dan ook de eerste onvermijdelijke vraag: „Hoe persoonlijk is uw film precies?”

Rockwell: „Het is onmogelijk om jezelf in je werk te verstoppen. Het is net zoals met dansen. Als iemand danst onthult hij zijn persoonlijkheid, of hij nou wil of niet. Natuurlijk werk ik met mijn familie en vrienden, maar Sweet Thing is ook persoonlijk omdat hij is gebaseerd op herinneringen en ervaringen die ik voor de film als het ware herleefd en heruitgevonden heb.” Rockwell noemt de film een los vervolg op zijn vorige film Little Feet (2013), waarin Lana en Nico ook al de hoofdrollen speelden van twee kinderen die een eindeloze middag in Los Angeles doorbrengen. „Dat gevoel uit je kindertijd, dat tijd eeuwig kan duren, dat wilde ik in deze film weer oproepen. Dat werd ook onze werkmethode: we namen de tijd om de scènes te laten ontstaan. Als je met je eigen middelen werkt dan kan dat.”

Nostalgie en sentimentaliteit moesten te allen tijde vermeden worden. Want: „Er is niets zo irritant als kindacteurs die bijdehand hun tekst opzeggen.” Daar zijn ook trucjes voor, zo leerde Rockwell van zijn grote held John Cassavetes, die in de jaren zestig en zeventig zijn eigen vrouw en vrienden tot op de grens van het ongemakkelijke wist te regisseren. „Het is geen improvisatie, ik geef ze dingen te doen. Onmogelijke opdrachten, zoals: ‘In deze scène wil ik dat jullie zoveel mogelijk ijs eten op het ritme van deze muziek’. Dan vergeten ze de camera, en zitten ze helemaal in de handeling.

„Mijn favoriete scène uit In the Soup is nog steeds als Steve Buscemi de chachacha leert dansen. Een onetaker. Ik zei hem: ‘Je mag vandaag vroeg naar huis als je nog even met behulp van deze dansplaat de passen van de chachacha doet. Wat je ziet is opperste concentratie. En frustratie.”

We zijn allemaal nog kinderen, verklaart hij het succes van zijn film en de hernieuwde aandacht voor zijn werk. Althans de meesten van ons. „Ik ben een kind, jij bent een kind. En je bent tegelijkertijd een oude vrouw, en een puber, en iemand die je nog nooit geweest bent. Het is zaak dat nooit kwijt te raken. Toe te geven aan de impulsen om te willen spelen, dansen, in je blootje rond te rennen, dingen te verzinnen.”

Van achter zijn computerscherm zit Rockwell een complete film te verzinnen. Dan draait hij zich om, als een kind, inderdaad, dat zijn mooiste speelgoed wil laten zien: „Kijk, dit zijn de camera’s waarmee ik de film heb geschoten.”

