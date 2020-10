Zorg voor kwetsbare ouderen kan anders

Bij ongewijzigd beleid zal de komende twintig jaar het aantal ouderen dat een beroep doet op de langdurige zorg verdubbelen. Dat vereist nu actie. Maar welke? Zorgverzekeraars Nederland roept de regering ertoe op de komende vijf jaar 25.000 verpleeghuisplaatsen te realiseren. Dat is een onzinnig plan. Op dit moment is dit aantal ongeveer 115.000; het zou kortom capaciteitsuitbreiding zijn van 22 procent, en dat is praktisch onuitvoerbaar. De realisatie van verpleeghuizen kost jaren.

Bovendien is er een groot risico dat we bouwen voor leegstand. Reeds op dit moment is sprake van substantiële arbeidsmarkttekorten. Belangrijker is dat we nieuwe verpleeghuisbedden niet moeten willen, omdat het een onbetaalbare hypotheek legt op de arbeidsmarkt (en de toekomstige kosten van de gezondheidszorg). En last but not least: niemand wil naar een verpleeghuis. Kortom, dit is niet de weg die we moeten bewandelen.

Exponent van verzorgingsstaat

De huidige organisatie van de gezondheidszorg is een exponent van onze verzorgingsstaat. Decennialang hebben we gebouwd aan tehuizen waar ouderen op kosten van de maatschappij zo goed mogelijk werden verzorgd en verpleegd. Daarmee hebben we deze ‘zorg’ letterlijk geïnstitutionaliseerd.

Bijna geen burger in Nederland ervaart een verpleeghuis als onderdeel van zijn leefomgeving: het is een instituut waar ouderen de laatste jaren van hun leven verblijven. Dus naast de financiële en organisatorische onmogelijkheden is ook het heersende idee van de verzorgingsstaat op dit punt achterhaald. Daarom moet de zorg voor (kwetsbare) ouderen radicaal anders worden georganiseerd.

Het is minder dan tien jaar geleden dat we bedacht hebben dat de verzorgingshuizen gesloten moeten worden. We hebben ons echter niet gerealiseerd dat de mensen die daar woonden, wel zorg en steeds meer passende huisvesting nodig hebben. Mede daardoor stijgt sindsdien de druk op de beschikbare verpleeghuiscapaciteit. Dat is eigenlijk raar, omdat mensen alleen maar naar een verpleeghuis willen als het echt niet meer anders kan.

‘Positieve gezondheid’

En het kan anders. Aan ideeën om de zorg anders in te richten schort het niet. Er zijn inmiddels al vele initiatieven in dorpen en steden van burgers die zelf de zorg en ondersteuning aan hun ouderen willen organiseren en verlenen. Ook zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat we in ons beleid uit moeten gaan van een andere definitie en invulling van gezondheid, namelijk het gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’, zoals eerder bepleit door arts-onderzoeker Machteld Huber. Dit begrip gaat ervan uit dat mensen in staat blijven om regie te voeren over het eigen leven en dat reikt verder dan het streven naar de afwezigheid van ziekte. Voor de kwaliteit van leven hechten veel ouderen meer aan zingeving en meedoen dan aan fysieke gezondheid. Dit krijgt in de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers vorm in de zogenaamde sociale benadering, in NRC beschreven door Anne-Mei The.

De regering moet het gedachtengoed van de positieve gezondheid uitgangspunt maken van haar beleid. Dan kunnen gemeenten met hun inwoners, woningcorporaties en zorgorganisaties de zorg en ondersteuning van hun (kwetsbare) ouderen in de praktijk brengen. Let wel: géén extra verpleeghuizen, maar kleinschalige woonvoorzieningen waarin wonen en zorgen gebeurt in samenwerking tussen alle generaties, in nauwe samenwerking met zorgprofessionals .

Marc van Ooijen is bestuurder in de ouderenzorg.