Woningtaxateurs nemen vanaf juli een funderingslabel op

Woningtaxateurs nemen vanaf juli volgend jaar een nieuw funderingslabel op in hun rapportages. Het label is bedoeld om in te schatten hoe groot het gevaar is dat een woning kan gaan verzakken. Aan de hand van een aantal criteria zoals de grondwaterstand, de bodem en de staat van de fundering geeft funderingscentrum KCAF een label van A tot en met E. KCAF zegt maandag tegen het televisieprogramma De Monitor dat naar verwachting 250.000 woningen in de hoogrisicocategorieën D of E zullen vallen.

De labels worden toegekend aan de hand van een speciale database, die tijdelijk voor iedereen online te raadplegen is. Naast een van de vijf categorieën wordt ook een toelichting meegeleverd waarin staat wat de oorzaak is van de vermoede funderingsproblemen. Voor kopers van een woning is dat belangrijk om te weten omdat het herstellen van de fundering erg duur kan zijn: 800 tot 1.500 euro per vierkante meter, zo zegt Don Zandbergen van de KCAF tegen De Monitor.

Het televisieprogramma sprak ook met woningmarktdeskundige Paul de Vries van het Kadaster over het nieuwe label. Hoewel hij het goed vindt dat woningkopers meer inzicht krijgen in de mogelijke funderingsrisico’s die zij lopen, verwacht hij wel dat de labels van invloed zullen zijn op de waarde van een woning. Anders dan bij een slecht energielabel, dat vooralsnog weinig invloed heeft op de prijs van een huis, betekent een slecht funderingslabel namelijk dat kosten vrijwel onvermijdelijk zijn. Als slechte fundering te lang verwaarloosd wordt, kan een gebouw instorten.

Droogte

Eerder dit jaar lieten de verzekeraars door ingenieursbureau Deltares uitzoeken hoe het staat met de funderingen van de Nederlandse woningen. Daaruit bleek dat tot een miljoen woningen het risico lopen te verzakken. Dat komt vooral doordat het klimaat droger geworden is, en het grondwaterpeil is gedaald. Woningeigenaren kunnen te maken krijgen met paalrot en verzakkingen. De kosten daarvoor worden tot 2050 geraamd op 5 tot 39 miljard euro. Als de droogte erger wordt, en dat is volgens het KNMI goed mogelijk, kan de schade nog 3 tot 15 miljard euro hoger uitvallen. Die schade wordt door de verzekeraars niet gedekt.

De daling van het grondwaterpeil komt niet alleen door het klimaat, maar ook door politieke keuzes, merkten de onderzoekers van Deltares op. Vaak geven de bestuurders toe aan de wensen van boeren. Die willen om hun werk te kunnen doen liever een laag dan een hoog grondwaterpeil.