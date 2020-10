Wilco Kelderman fietst deze Giro d’Italia alsof het vanzelf gaat

Hij laat zich niet verleiden tot een vooruitblik verder dan de dag van morgen. Dat is de goden verzoeken, en zou hem maar uit zijn concentratie halen. Niets is zeker in de bangste dagen in decennia. Het coronavirus kan de Giro elk moment platleggen, als blijkt dat een half peloton besmet is. Zo ver zal het niet komen, hij is de voorbije week dagelijks getest. Dan nog kan er in oktober zoveel sneeuw vallen in de Dolomieten dat wegen onbegaanbaar worden en bergetappes geschrapt moeten worden. Heeft hij geen grip op. En dus laat hij het los.

Wilco Kelderman heeft in het verleden gezien dat het geen zin heeft als hij zich druk gaat of láát maken om processen die hij toch niet in de hand heeft. Bedenken wat eventueel zou kunnen gebeuren kost alleen maar energie. Onbevreesd door het leven koersen is vele malen efficiënter. Resulteert tot zuiver presteren. Hij weet dat nu, op zijn 29ste, in de kracht van zijn leven.

Valpartijen

Onheil was zo vaak zijn deel, en nooit zag hij het van tevoren aankomen. Door valpartijen werd hij teruggeworpen, op zichzelf aangewezen, en verloor hij het vertrouwen op een goede afloop. Daardoor zei hij vorig jaar in gesprek met NRC dat een grote ronde winnen niet voor hem zou zijn weggelegd. Bekrast is zijn lichaam, er hangen beenderen met ijzerwerk aan elkaar. Maar zijn geest is veerkrachtig gebleken, juist op de momenten dat de wanhoop hem dreigde te verstikken, en er in het sediment van koppig doordoen een onwrikbaar geloof in eigen kunnen overbleef. Want wat maak je hem nog? Misschien is de tijd wel aangekomen om daar de vruchten van te plukken.

Kelderman is in zijn elfde grote ronde eindelijk in de positie beland, of beter gezegd; hij heeft zich er eigenbenig in gemanoeuvreerd, dat hij er met de eindwinst vandoor kan gaan. Dat hij de belofte die hij al sinds zijn juniorentijd in de achterzak van zijn wielershirt mee torst kan gaan inlossen, in de eerste plaats voor zichzelf, als pleister op de wonde van twijfel en onzekerheid. Daarna ook voor de mensen die hem als jochie klimtesten zagen afleveren die ze zelden hadden gezien, maar het hem daarna niet zagen waarmaken. Omdat een ronde winnen nog zoveel meer is dan alleen hard trappen. Alles moet kloppen. In zijn wielerleven was dat zelden. Niet dat hij geen succes had.

Wat hij deed vond vaak plaats in de schaduw van een ander. Neem de vierde stek in de Vuelta van 2017. Opportunisten spraken van ‘net niet’, maar hijzelf koestert die prestatie als zijn beste ooit, raakte in een flow waar hij zelf van schrok. Elke dag kon hij weer, en harder, en dieper. Tot hij dacht: Jezus, wat is dit? Alleen waren er drie nog net wat beter.

In deze Giro liggen de zaken anders. Er vielen belangrijke concurrenten al in de eerste week weg; Geraint Thomas, Simon Yates, Steven Kruijswijk – na een val, met corona. Anderen lijken wat ondermaats te presteren – Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang. Eentje is hem vooralsnog de baas, gemiddeld, over twee weken: het Portugese talent João Almeida. Beter in de tijdritten, minder in het klimmen. Maar zijn licht dooft, zijn voorsprong brokkelt af. Er zijn nog vijftien seconden over.

Er is een machtswisseling aanstaande in de dagen die komen gaan, waarin het voortdurend op en af gaat. Wie kijkt naar de dwarsdoorsneden van de resterende etappes ziet een lijn als een op hol geslagen hartslag. Vooralsnog is onzeker of alles als gepland door zal gaan. Donderdag wacht de fotogenieke Stelvio. Op de top (2.758 meter) vriest het stevig, maar de weg is sneeuwvrij gemaakt. De weersverwachting is nog gunstig. Of de koninginnenrit van zaterdag ongewijzigd blijft is zeer de vraag. Tegen die tijd wordt herfstig weer voorspeld. En of het kan spoken op de Agnello en de Izoard, plekken die weldra in skigebieden veranderen. Cols schrappen is in het nadeel van Kelderman, misschien wel de beste klimmer deze Giro.

Passende remedie

Hij rijdt al twee weken door Italië als een medicijnman die op alle kafkaëske plotwendingen die de Giro voor zijn wielen smijt een passende remedie heeft. Dat komt omdat hij eindelijk eens lange tijd van ellende is gevrijwaard, zijn vormpeil niet van praktisch nul hoefde op te bouwen maar naar nieuwe hoogten heeft kunnen verleggen. Hij heeft altijd geweten dat hij in dat geval tot iets moois in staat zou moeten zijn. Op het podium zag hij zichzelf wel staan. Maar nu heeft hij ook nog eens een ploeg aan zijn zijde met renners die boven zichzelf uitstijgen en hem bijstaan tot op de finishlijn.

En dus spreekt hij steeds met ‘we’ als hij gevraagd wordt naar het eigen presteren, in een telefonisch groepsinterview met Nederlandse media, op de tweede rustdag in de Giro, waaraan hij toe was, zeker na de etappe van zondag, waarop hij de roze leiderstrui daadwerkelijk binnen schootsafstand kreeg. ‘We’ willen de komende dag het roze pakken, ‘we’ zullen er elke dag voor gaan, ‘we’ kunnen controleren. Nog steeds onwennig is het om toe te geven dat hij zelf ook de sterren van de hemel fietst. Hij laat zich ontvallen dat zijn goede presteren hem als het ware overkomt, maar trekt die uitspraak ook weer gauw in. Wilco Kelderman fietst alsof het vanzelf gaat. Of dat genoeg is om als vierde Nederlander een grote ronde te winnen? „Dat gaan we zondag zien.”