We zijn jihadismemoe, maar de onthoofding van Samuel Paty schudt ons wakker

Tienduizenden mensen kwamen zondag bijeen in Franse steden om de gruwelijke aanslag op Samuel Paty te herdenken, ondanks oplopende coronabesmettingen. Al zou je het beter een protest of manifestatie kunnen noemen. Zoveel Fransen waren op de been uit woede over de brute aanval op een van de kernwaarden van de Republiek, de vrijheid van meningsuiting. Paty werd vrijdag op straat onthoofd door de 18-jarige jihadist Abdullah Anzorov. De dader plaatste direct daarna een foto van het hoofd van Paty op Twitter: „Ik heb een van de hellehonden gedood die het waagde Mohammed te vernederen.” Zijn ouders, grootvader en jongere broer zijn gearresteerd, wat doet vermoeden dat dit geen ongecoördineerde actie van een eenling was.

Jeanine de Roy van Zuijdewijn is terrorismeonderzoeker aan de Universiteit Leiden.

Toevalligerwijs kwam deze aanslag net één dag nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 53) uitgebracht had. Het dreigingsniveau is opnieuw „aanzienlijk”, niveau drie uit vijf. Ongeveer de helft van het 38 pagina’s lange dreigingsbeeld was gewijd aan de dreiging van het jihadisme. Maar dat was niet wat in het nieuws kwam. Alle aandacht ging volledig uit naar de paar pagina’s over anti-lockdown-demonstraties. Het DTN beschreef een „radicale onderstroom met extremistische gedragingen”, waar iedereen bovenop dook. NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg mocht aan de NOS uitleggen wat hij bedoelde en verwees daarbij naar de groeiende zorgen rondom complotdenkers. Dit is een bredere trend: de kranten staan vol van QAnon, anti-lockdown-protesten en activiteiten van extreem-rechts. Nieuws over jihadisme is kennelijk niet meer ‘hot’ sinds IS militair gezien grotendeels verslagen is.

Existentiële strijd

Je zou bijna vergeten dat Nederland, net als grote delen van de wereld, nog steeds te maken heeft met de dreiging van het jihadisme. In de dreigingsbeelden wordt hier elke keer op gewezen en deze keer waarschuwde het DTN opnieuw dat het jihadisme zeker niet verdwenen is. De groeiende bedreigingen rondom de Mohammed-cartoons werden daarbij kort aangestipt. Hoe pijnlijk duidelijk werd de ernst hiervan een dag later, toen een jihadist Paty onthoofdde.

De woorden van de Franse president Emmanuel Macron liegen er niet om. De terrorist was erop uit om de waarden van de Republiek en de Verlichting neer te halen. Paty probeerde kinderen middels onderwijs te vormen tot vrije burgers, ongeacht hun religieuze overtuigingen. Deze strijd van Paty, zei Macron, „is de onze en is existentieel”. Duizenden mensen stroomden zondag naar verschillende Franse pleinen met bordjes met ‘Je suis Samuel’ en ‘Je suis Prof’. De connectie met massale samenkomsten na de aanslag op het kantoor van Charlie Hebdo in 2015 is niet te missen. Deze huidige hevige reactie in Frankrijk is een gevolg van het gevoel dat jihadisten het opnieuw gemunt hebben op de vrijheid van meningsuiting.

Drie weken geleden was dit in Frankrijk ook al het geval. Eind september verwondde een Pakistaanse man twee medewerkers van Prèmieres Lignes, een mediabedrijf naast het oude kantoor van Charlie Hebdo. Dat laatste kantoor was verplaatst naar een beveiligde locatie na de aanslagen in 2015 waarbij terroristen elf medewerkers en een politieagent doodschoten. Het blad had in september 2020 besloten om de spotprenten van Mohammed opnieuw te publiceren, om te markeren dat de rechtszaak tegen de handlangers van de daders uit 2015 eindelijk gestart was. De aanslag in september was een directe reactie op dit besluit.

Een wake-up call

Ook in Nederland hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met vergelijkbare situaties. Op 31 augustus 2018 stak de Afghaanse vluchteling Jawed S. twee mensen neer op Amsterdam Centraal Station. Hij was naar Nederland gereisd nadat hij hoorde dat PVV-leider Geert Wilders een Mohammed-cartoonwedstrijd in de Tweede Kamer wilde houden. Drie dagen daarvoor werd Pakistaan Junaid I. op Den Haag Centraal Station aangehouden nadat hij een video had opgenomen waarin hij zei dat hij Wilders „naar de hel zou sturen”. Ook hij was naar aanleiding van de cartoonwedstrijd naar Nederland gereisd.

De gruwelijke aanslag op Paty is een wake-up call. De dreiging van het jihadisme is nog steeds aanwezig. Desondanks lijken we jihadismemoe. Onze maatschappelijke aandacht voor een thema is namelijk van korte duur, afhankelijk van spectaculaire aanslagen en onderhevig aan een soort moeheid of gewenning. Helaas werkt het niet zo dat het ene type dreiging volledig weg moet zijn voordat een volgende kan opkomen: ze kunnen naast elkaar bestaan. Er werd jarenlang weinig gekeken naar extreem-rechts, mede door de enorme aandacht voor IS. Na de aanslagen in Christchurch, Halle en Hanau kwam extreem-rechts meer in het vizier. Dit betekent echter niet dat de dreiging van jihadisme daarmee ook weg is. De aanslag op Paty en de massale samenkomst van Fransen op straat laten zien dat het jihadisme géén oud nieuws is en dat deze strijd, zoals Macron zegt, nog niet gestreden is.