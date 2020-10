VS dagvaarden Russen voor hacken Olympische Spelen en verkiezingen Frankrijk

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft maandag zes Russen gedagvaard wegens het hacken en proberen te verstoren van onder meer de Franse presidentsverkiezingen, een internationaal onderzoek naar novitsjokvergiftigingen en de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang in 2018. Elk van de zes verdachten zou in dienst zijn van de Russische inlichtingendienst GROe, dan wel ooit zijn geweest. Ook de Britse regering zegt Russische ondermijningspogingen op het spoor te zijn.

Bij de reeks aanvallen is volgens de Verenigde Staten gebruikgemaakt van „de meest vernietigende malware die de wereld ooit gezien heeft”. Met het zogeheten KillDisk en Industroyer zouden stroomstoringen zijn veroorzaakt in Oekraïne, terwijl met NotPetya voor bijna één miljard dollar schade is aangericht bij drie Amerikaanse bedrijven. In Nederland werd met dezelfde schadelijke software eerder al voor honderden miljoenen euro’s schade aangericht bij rederij Maersk. In Frankrijk zou de campagne van president Macrons partij En Marche! onder vuur zijn genomen.

In Zuid-Korea ging het naar verluidt om het mobiele verkeer dat bezoekers en functionarissen van de Olympische Spelen in Pyeongchang gebruikten. Russische atleten waren uitgesloten van deelname aan dat toernooi, vanwege een door de overheid georganiseerd dopingprogramma. Volgens het Verenigd Koninkrijk zou ook geprobeerd zijn om de Olympische Spelen in Tokio te verstoren. Die gingen vanwege de pandemie dit jaar uiteindelijk niet door.

OPCW

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 – waarvan is aangetoond dat Russische mogendheden hebben geprobeerd het verloop te beïnvloeden – maken geen onderdeel uit van de aanklacht die maandag is uitgedaan. Volgens persbureau AP maken de zes beklaagden wél onderdeel uit van de militaire inlichtingeneenheid die daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. Eén van de hackers die daarvoor is aangeklaagd, Anatoli Sergejevitsj Kovaljov, is ook nu aangeklaagd.

Volgens de dagvaarding zouden ook in Nederland netwerken onder vuur zijn genomen. Daarnaast zouden pogingen zijn gedaan om een internationaal onderzoek naar de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal te dwarsbomen. Dat onderzoek werd gedaan door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Twee jaar geleden maakte de Nederlandse MIVD bekend een hack te hebben verijdeld op het kantoor van de OPCW in Den Haag. Rusland heeft die aantijging altijd ontkend. Op de Amerikaanse aanklachten van maandag is vooralsnog niet gereageerd door Moskou.