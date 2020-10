Voor miljoenen mensen komt pensioenkorting nu erg dichtbij

De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PFZW, hebben nog steeds te weinig geld in kas. De kans is daarom groot dat enkele miljoenen werknemers en gepensioneerden volgend jaar gekort worden op hun pensioen, ook al heeft het kabinet de regels versoepeld.

Ambtenaren- en onderwijsfonds ABP en zorg- en welzijnfonds PFZW hebben allebei bijna 12 procent te weinig vermogen om alle toekomstige uitkeringen te kunnen garanderen, blijkt uit hun dinsdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

Op Oudjaarsdag mogen pensioenfondsen hooguit 10 procent te weinig geld in kas hebben, maakte het kabinet afgelopen zomer bekend. Hun zogeheten dekkingsgraad is dan 90 procent. Als dat niet lukt, dan moeten ze alle uitkeringen van gepensioneerden én alle opgebouwde pensioenaanspraken van werknemers verlagen.

Het derde en vierde fonds van Nederland, de metaalfondsen PMT en PME, zitten net boven deze cruciale grens van 90 procent, dus ook zij bevinden zich nog in de gevarenzone.

Bij de vier grootste fondsen zijn acht miljoen pensioenen van werknemers en gepensioneerden ondergebracht. In dat getal zit wel een dubbeling, omdat iemand na een baanwissel bijvoorbeeld een pensioen kan hebben bij ABP en PFZW tegelijk.

Lagere levensverwachting

Vooral in augustus krabbelde de dekkingsgraad van pensioenfondsen op, doordat de aandelen meer waard werden. Juli en september waren slechtere maanden, omdat de rente daalde. Daardoor moeten pensioenfondsen steeds meer geld reserveren voor toekomstige gepensioneerden.

In september was er wel een andere meevaller. Pensioenfondsen hoeven sinds vorige maand juist weer iets mínder geld te reserveren, omdat ze ervan uit mogen gaan dat mensen iets korter leven dan eerder werd aangenomen. De levensverwachting blijft de komende decennia toenemen, meldde het Actuarieel Genootschap vorige maand, maar wel iets langzamer. Bij PFZW had dit een positief effect op de dekkingsgraad van 2 procentpunt.

De coronapandemie is niet meegenomen in de nieuwe levensverwachtingen, omdat de effecten daarvan op de lange termijn nog te onzeker zijn. De verlaging komt vooral door een aangepast model en voor een kleiner deel door de griepgolf van 2018.

‘Ongekend onzeker’

Alleen goede beleggingsresultaten of een rentestijging kunnen de pensioenverlagingen bij ABP en PFZW nu nog verhinderen. Dat wordt erg spannend, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. „Want dit laatste kwartaal is ongekend onzeker, met niet alleen een opleving van het coronavirus, maar ook de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.”

Uiterlijk in januari laten de pensioenfondsen weten of zij hun pensioenen moeten verlagen, bij het publiceren van hun jaarverslag.

Als de pensioenen gekort moeten worden, zal het bedrag in ieder geval fors lager zijn door de versoepelde regels van het kabinet. De pensioenfondsen hoeven immers niet terug te keren naar een dekkingsgraad van 100 procent, maar kunnen volstaan met 90 procent.

Het ABP zou alle pensioenen dan – op basis van de huidige situatie – met zo’n 2 procent moeten verlagen. Voor een gemiddeld ABP-pensioen van 700 euro netto per maand, komt dat neer op 15 euro. Zonder versoepeling zou het fonds 12 procent moeten korten, wat neerkomt op 84 euro.

Ondanks deze kortingsdreiging, geldt het Nederlandse pensioenstelsel nog als het beste ter wereld, blijkt uit de vorige week gepubliceerde Global Pension Index. Daarin vergelijkt adviesbureau Mercer jaarlijks wereldwijd de pensioenstelsels. Voor het derde jaar op rij eindigde Nederland op de eerste plaats.

Nederland dankt zijn hoge plaats voor een belangrijk deel aan de combinatie van de AOW-uitkering als een stabiel ‘basispensioen’, met daar bovenop een aanvullend pensioen, waar de meeste werknemers automatisch voor sparen via hun werkgever.