Tsjetsjenen onder ‘verscherpt toezicht’

Ze hadden de 18-jarige Abdoullakh Anzorov in de dagen voor de onthoofding vaker over Samuel Paty horen praten, maar niemand in het gezin die zijn gruweldaad had durven voorspellen. „De familie zag niets aankomen”, zei Anzorovs oom zondag tegen Le Parisien, al hadden ze volgens hem wel „de controle over zijn opvoeding” verloren. Ook omwonenden uit Anzorovs woonplaats Évreux noemden hem een „onopvallende” jongeman, die zich sinds drie jaar in de islam onderdompelde, maar geen tekenen van radicalisering vertoonde.

Toch waren die tekenen er wel. Deze zomer verschenen op Anzorovs – inmiddels verwijderde – Twitter-account @Tchétchène_270 berichten waarin hij een onafhankelijk Tsjetsjenië verdedigde en opriep tot geweld, zo meldde Le Parisien. In augustus zou hij zelfs een onthoofdingsfoto hebben geplaatst. Er kwam een melding bij de UCLAT, de Franse antiterreureenheid, maar die leidde niet tot zichtbare actie van de inlichtingendiensten. Twee maanden later kwam Anzorov tot zijn daad, mogelijk geïnspireerd door de radicale imam Abdelhakim Sefrioui, die de school van Paty had bezocht om zijn beklag te doen over diens lesmethoden.

Het gezin Anzorov kreeg in 2008 asiel van de Franse autoriteiten. Zijn vader zou volgens Le Parisien het „Tsjetsjeense verzet” hebben gesteund en zijn mishandeld door de Tsjetsjeense autoriteiten, die hem probeerden te dwingen tot samenwerking. Omdat hij in maart meerderjarig was geworden, had de in Moskou geboren Anzorov net zijn verblijfspapieren ontvangen, waarmee hij tot 2030 in Frankrijk kon blijven. Hij had geen banden met Rusland, in Tsjetsjenië is hij naar verluid slechts één keer en op jonge leeftijd geweest.

Het verhaal van Anzorov is exemplarisch voor dat van vele Russisch-Tsjetsjeense migranten in Europa. De eerste grote golf kwam met de door de Russische president Poetin gevoerde Tweede Tsjetsjeense Oorlog in 1999. Hij hielp de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov in het zadel, die met goedkeuring van Moskou sinds 2007 een islamitisch schrikbewind voert.

Hoewel Kadyrov de republiek met flinke Moskouse subsidies uit zijn as deed herrijzen, leidden hoge werkloosheid, collectieve straffen voor religieuze overtredingen en moorden en martelingen van tegenstanders tot een tweede golf vluchtelingen. Nu wonen er naar schatting 150.000 Tsjetsjenen in de EU – bijna 10 procent van het totaal aantal Tsjetsjenen – waarvan het overgrote deel in Frankrijk, Oostenrijk en Polen.

Zoeken naar gelijkgestemden

Hoewel het grootste deel van de gevluchte Tsjetsjenen goed integreert, vallen sommigen, vaak jonge Tsjetsjeense mannen, tussen wal en schip. Zij voelen zich in Europa niet geaccepteerd, hebben moeite werk te vinden, zoeken hun heil bij gelijkgestemden op internet of binnen lokale vechtsportclubs, en vormen zo een gemakkelijk slachtoffer voor criminele bendes en islamitische extremisten.

Zoals de 21-jarige, sinds 2000 in Frankrijk woonachtige Chamzat Azimov, die in 2018 in Parijs één persoon doodde en vier anderen verwondde uit naam van IS. In april 2019 was een minderjarige Tsjetsjeen uit Straatsburg betrokken bij een verijdelde aanslag op het Elysée in Parijs. In 2017 werd een 17-jarige Tsjetsjeen opgepakt in Zweden die een bomaanslag zou plannen en via de lokale vechtclub bevriend was met kalifaatgangers. Daarnaast komt het in het criminele milieu regelmatig tot geweld. Zoals deze zomer in Dijon waar een grote groep Tsjetsjenen slaags raakte met een Noord-Afrikaanse bende.

Volgens deskundigen zouden Tsjetsjenen inmiddels tussen de 15 en 20 procent van de geradicaliseerde islamisten in Frankrijk uitmaken. Dat maakt dat de Tsjetsjeense gemeenschap inmiddels „onder verscherpt toezicht staat van de inlichtingendiensten”, aldus directeur Jean-Charles Brisard van de Franse denktank Centre d'Analyse du Terrorisme, zondag in Le Parisien.

De Tsjetsjeense gemeenschap is ondertussen bezorgd over stigmatisering die de stroom incidenten met zich meebrengt. Zoals een jonge Tsjetsjeen tegen AFP zei: „Niet alle Tsjetsjenen zijn terroristen.”