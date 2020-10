Docu over sushiketen is ‘onrechtmatig’ en dus is uitzendverbod geen censuur

Omroep KRO-NCRV had de primeur. Voor het eerst in de geschiedenis liet financiële opsporingsdienst FIOD camera’s toe achter de schermen van een grootschalig fraude-onderzoek. Op zondagavond 11 oktober zou de televisiekijker kunnen zien hoe geld verdween uit de kassa’s van een grote horecaketen en hoe FIOD-medewerkers na maanden onderzoek uiteindelijk binnenvielen in vijf restaurants. „In de strijd tegen fraude is heel wat geoorloofd”, zo schreef de omroep in het persbericht.

Maar de rechter besloot kort voor uitzending anders. Nederland Fraudeland mocht niet worden vertoond. De voormalig eigenaren van horecaketen Sumo hadden uitzending van de film in een kort geding aangevochten.

Hoe kon een film van de publieke omroep verboden worden?

In het maandag gepubliceerde vonnis motiveert de rechter dat verbod. Het openbaar maken van de film zou „onrechtmatig” zijn ten opzichte van de voormalig eigenaren van Sumo. De documentairemakers hadden inzage in opsporingsgegevens, zij filmden doorzoekingen, verhoren van getuigen en legden tapgesprekken vast. Gegevens die zij niet hadden mogen verkrijgen, oordeelde de voorzieningenrechter. Dit heeft geleid tot „een grove schending” van de persoonlijke levenssfeer van de horecaondernemers. En dat hadden de makers moeten beseffen, aldus de rechter.

Documentairemaker filmde tapgesprekken zonder dat de verdachten dat wisten

Als de film alsnog wordt uitgezonden zou dit een nog veel grotere schending van de rechten van de verdachten opleveren. Want hoewel de verdachten in de documentaire niet herkenbaar in beeld worden gebracht, stelde de rechter dat de film inmiddels wel tot hen kan worden herleid „gezien de media-aandacht die er voor deze kwestie is geweest”.

Dat de rechter de film niet heeft gezien, vormt voor het oordeel geen beletsel. Op grond van e-mails en het mediacontract dat de makers en het Openbaar Ministerie voorafgaand aan de productie tekenden, zou de inhoud van de film met „voldoende mate van nauwkeurigheid” kunnen worden vastgesteld. Het „verbod van censuur” zou het verbod op een film die onrechtmatig is jegens een ander niet in de weg staan.

De rechter ziet bovendien geen „dringende noodzaak voor onmiddellijke publicatie” van de film. Het optreden van de FIOD tegen belastingfraude mag dan in de belangstelling staan, dat betekent volgens de rechter niet dat de film „ook een bijdrage levert aan een discussie van algemeen belang”.

Omroep KRO-NCRV bestudeert het vonnis. „Voor KRO-NCRV is journalistieke onafhankelijkheid zeer belangrijk en nooit onderhandelbaar. Wij beraden ons op vervolgstappen.”