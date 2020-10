Star Wars: Squadrons is vooral een voltreffer in virtual reality (●●●)

Wie de lagen van de gamegeschiedenis afgraaft, zal stuiten op een verloren beschaving uit de jaren negentig van virtuele piloten met een enorme verzameling joysticks. Deze stuurknuppels zijn de artefacten die zich ontpoppen tot een Steen van Rosetta om het tijdperk van de space combat simulator te begrijpen. Want alleen de joystick gecombineerd met een toetsenbord levert de tientallen toetsencombinaties op om een ‘space sim’ volledig te beheersen. Star Wars-games als X-Wing, TIE Fighter en X-Wing Alliance gelden in dit genre als klassiekers.

Star Wars: Squadrons is een eerbetoon daaraan en biedt meer diepgang dan de arcadestijl van de latere Rogue Squadron-reeks. Daarbij zet ontwikkelaar Motive vol in op virtual reality, dat zich erg goed leent voor een space sim. Kan Squadrons door deze technologische troef zich meten met zijn illustere voorgangers?

Het verhaal van Squadrons speelt zich af vlak na Return of the Jedi: het Keizerrijk hangt in de touwen maar probeert de door de rebellen uitgeroepen Nieuwe Republiek de kop in te drukken. Motive maakte eerder de magere campagne van Battlefront II (2017) en ook het verhaal van Squadrons beklijft niet. Je bent een anonieme piloot in een squadron van beide partijen. Je medepiloten vormen een bonte verzameling personages die allemaal een spoedcursus Diepgang hebben gevolgd en meteen hun hele levensverhaal afdraaien. Je kan tussen missies door met ze in gesprek maar dat is een eenrichtingsverkeer: je eigen personage zegt niks terug. De vijftien missies-durende campagne dient vooral om alle aspecten van de besturing te leren als voorbereiding op een online duel.

Beeld vanuit de cockpit van een X-Wing.

Beeld vanuit de cockpit van een Keizerlijke TIE Fighter.

Multiplayer is waar het gebeurt en het online strijdtoneel kent twee variaties: klassieke dogfights, waarbij je in teams van vijf het tegen elkaar opneemt, en vlootgevechten. Hier moet je door stapsgewijs steeds grotere schepen van de tegenstander te elimineren de weg vrijmaken voor een aanval op het vijandelijke vlaggenschip. Deze modus vereist meer teamwork en tactisch inzicht. Een krap aanbod en Motive heeft vooralsnog geen plannen om met uitbreidingen te komen.

Gemaakt voor VR

Ook zonder vr-bril en joystick is Squadrons een prima space sim. Maar in virtual reality kun je vrij om je heen kijken en word je daadwerkelijk een betere piloot die tegenstanders minder snel uit het oog verliest. Ook het voortreffelijke ontwerp van de cockpits blinkt uit in virtual reality: alle acht schepen hebben een uniek en gedetailleerd dashboard waar informatieschermen elegant in zijn verwerkt. In VR biedt de cockpit ook visuele houvast waardoor je minder snel gedesoriënteerd raakt. Dichterbij de lang gekoesterde droom van ruimtepiloot ben je nog nooit gekomen.

Tegenover deze vloeiende vr-ervaring staat dat Squadrons verder op veel vlakken vrij karig is. Overal stuit je op beperkingen die er aan herinneren dat het een budgettitel is. Dat Motive concessies heeft moeten doen is begrijpelijk maar dat games van 30 jaar meer vrijheid bieden blijft toch wringen. Hopelijk blijven genoeg mensen online in hun cockpit klimmen op de volgende generatie consoles een waardige opvolger krijgt die wél alle potentie benut waar Squadrons naar lonkt.