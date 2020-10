Sloop Poolse rechtsstaat raakt lhbti hard

Een transvrouw, Joanna genoemd, won vorige maand een baanbrekende rechtszaak voor het districtshof in Warschau. Met steun van de Nationale Ombudsman vocht zij aan dat het beveiligingsbedrijf waar ze zou gaan werken haar dwong een mannenuniform te dragen. Het hof gaf Joanna gelijk: de werkgever discrimineerde. Dat zij het in Polen ingewikkelde proces om juridisch van geslacht te veranderen nog niet voltooid had, was geen legitiem excuus.

Het oordeel is om twee redenen gedenkwaardig, zegt ombudsman Adam Bodnar in een interview. „Het is een cruciale uitspraak voor de positie van transgenders. En het bewijst dat de meeste rechters ondanks – of misschien wel mede dankzij – de politieke druk, aan de goede kant van de geschiedenis staan.”

De zaak van Joanna is een lichtpunt in het Polen dat Bodnar, sinds de conservatief-nationalistische partij PiS aan de macht kwam, radicaal heeft zien veranderen. In vijf jaar transformeerde de jonge maar gezonde democratie volgens hem tot wat in de politicologie „competitive authoritarianism” heet. Een hybride staatsvorm waarin onafhankelijke instituties in theorie nog bestaan, maar in praktijk zijn uitgehold om het overwicht van de zittende macht over elke vorm van oppositie te garanderen: politieke tegenstanders, rechters, journalisten, ngo’s en minderheden. „Wat hier de afgelopen jaren gebeurd is, ging mijn fantasie als jurist te boven”, zegt Bodnar.

Als geen ander heeft Adam Bodnar (43) gezien hoe de beschadiging van de democratische rechtsstaat en de discriminatie van lhbti’ers samenkomen. In Polen is de ombudsman meer dan iemand die klachten van burgers behandelt en rapporten schrijft over het handelen van de overheid. Bodnars officiële titel is ‘Burgerrechtencommissaris’, hij leidt een staf van driehonderd mensen en heeft de autoriteit om rechtszaken aan te spannen. Dat deed hij tegen discriminatie op de werkvloer, maar vooral tegen geïnstitutionaliseerde homofobie door gemeenten die zich ‘vrij van lhbti-ideologie’ verklaren en het overijverig vervolgen van activisten door het OM.

Anti-lghti-retoriek slaat aan

Bodnars strijd voor gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling van álle Polen heeft hem een prominent doelwit gemaakt van de regering. Hij heeft, zegt hij zelf, „de afbraak van rechtsstaat hooguit wat kunnen vertragen”. Officieel liep zijn termijn van vijf jaar in september af, maar omdat het parlement niet slaagt in het benoemen van een opvolger, zit hij nog steeds op zijn post. Al wil PiS hem daar zo snel mogelijk van ontheffen. Deze dinsdag beslist het – politiek gekaapte – Constitutioneel Hof of Bodnar kan worden ontslagen nog voor er een nieuwe ombudsman is.

Wetende dat zijn termijn als ombudsman zou eindigen, is Bodnar weer les gaan geven, op de rechtenfaculteit van een particuliere universiteit in Warschau. Een eliteschool waar je progressieve jonge mensen zou verwachten. „Maar toen ik de zaak van Joanna met mijn studenten besprak, stonden zij tot mijn verbazing uitdrukkelijk aan de kant van de werkgever. In plaats van te kijken naar menselijke waardigheid of de moeilijkheden van een geslachtsverandering, kozen zij een formalistische benadering: ‘iemand die juridisch man is, dient zich als man te gedragen’”, parafraseert Bodnar. Hij denkt ook te weten waarom. „De negatieve retoriek rond lhbti’ers is zo sterk dat ook slimme, jonge mensen geen idee hebben welke problemen seksuele minderheden ervaren. In hun perceptie is transgender zijn iets vreemds en onnatuurlijks.”

PiS ziet in haar opeenvolgende herverkiezingen het mandaat om minderheden de veronderstelde wil van de – conservatieve, katholieke, nationalistische – meerderheid op te leggen. „Polarisatie vergroten is voor deze regering een doel op zich. Na eerdere aanvallen op immigranten en ‘elitaire’ rechters heeft rechts in de haatcampagne tegen lhbti’ers de Heilige Graal gevonden”, zegt Bodnar. Geen ander onderwerp bleek zo geschikt om de massa tegen een minderheid te mobiliseren. „Met steun van de kerk is een vijand gecreëerd. Het verzinsel ‘de lhbti-ideologie’ zou niet alleen een gevaar zijn voor de openbare zedelijkheid en christelijke waarden, maar absurd genoeg zelfs voor het hele voortbestaan van de Poolse natie.”

Bodnar schuwt grote historische vergelijkingen niet. „Het niveau van haat, de juridische procedures en de resoluties tegen lhbti’ers is griezelig vergelijkbaar met de tactieken tegen de Joodse minderheid begin jaren dertig. Ook de complottheorie ‘ze komen achter je kinderen aan’ herhaalt zich.” Veel anti-lhbti-retoriek spitst zich toe tot seksuele voorlichting op scholen, waar kinderen tegen beschermd zouden moeten worden.

Ongelijke behandeling

Bodnar wil er niet aan dat homo- en transfobie inherent bij een conservatief land als Polen zouden passen. Of een reactie zijn op toenemende drang uit West-Europa om lhbti’ers meer rechten te geven. Polen is een van de weinige EU-landen waar paren van hetzelfde geslacht niet kunnen trouwen, noch geregistreerd partner kunnen zijn. Maar Bodnars strijd de afgelopen jaren ging „niet om bijzondere ‘homorechten’, maar om de ondermijning van basale mensenrechten voor personen die niet aan de traditionele normen voldoen”.

Om die tegen te gaan is onafhankelijke rechtspraak cruciaal. Elke keer dat een burgemeester een pridemars wil verbieden, houdt Bodnar dat via de rechter tegen. De verspreiding van een anti-lhbti-sticker door een aan PiS gelieerde krant werd door de rechter verboden. En iemand als Joanna wordt beschermd tegen discriminatie op de werkvloer. Maar er zijn ook steeds meer slechte voorbeelden.

Een campagne die homoseksualiteit gelijkstelt aan pedofilie is door een rechter als „educatief” bestempeld. En mensen die geweld gebruiken tegen lhbti-evenementen, worden daar nauwelijks voor vervolgd. In augustus werden in Warschau wel bijna vijftig demonstranten met geweld gearresteerd toen ze zich verzetten tegen de opsluiting van een transactiviste. „De autoriteiten behandelen mensen verschillend op basis van hun politieke voorkeur. Die ongelijke behandeling is een groot probleem voor de rule of law”, zegt Bodnar. „Veel Polen zien niet in dat een staat die discrimineert en geen onafhankelijke rechtspraak meer heeft, ons uiteindelijk allemaal raakt.”