Rond zijn 40ste is schaker op z’n best

Topschakers pieken tussen hun 35ste en 45ste. Tot hun twintigste groeit hun kracht snel, daarna is er lichte groei tot een piek rond het 35ste levensjaar. Na hun 45ste daalt hun schaakkracht weer, maar als gecorrigeerd wordt voor zaken als de lengte van partijen (vermoeidheid), geboortecohort en het spelen met zwart of wit is die afname niet zo veel. Het algemene niveau van de wedstrijden is in de afgelopen eeuw ook gestaag gestegen. Dit blijkt uit een groot onderzoek naar alle schaakpartijen die wereldkampioenen schaak tussen 1890 en 2014 hebben gespeeld, van Wilhelm Steinitz (1836-1900) tot Magnus Carlsen (1990). Het onderzoek door drie onderzoekers uit Frankrijk, Duitsland en Nederland is maandag gepubliceerd in PNAS.

Prestatiepiek

Deze curve van ‘cognitieve kracht’ gedurende het leven, hier dus gemeten in schaakkracht, komt globaal overeen met andere onderzoeken, gemeten met IQ-onderzoeken of productiviteitscijfers. Ook daarin wordt de menselijke prestatiepiek zo tussen de 35 en 45 gelegd. Aangeboren vermogens én oefening en ervaring bepalen dat niveau. Het huidige onderzoek is bijzonder omdat de internationale database Chessbase een compleet beeld geeft van de prestaties van de topschakers over vele jaren, ‘getest’ in partijen die altijd volgens dezelfde regels worden gespeeld. IQ-testen worden bijvoorbeeld meestal alleen bij jonge mensen (doorgaans dienstplichtigen) afgenomen. In IQ-testen is in de afgelopen honderd jaar ook een gestage stijging van het niveau geconstateerd, het Flynn-effect.

In totaal zijn 4.294 partijen van twintig verschillende wereldkampioenen tegen in totaal 821 tegenstanders geanalyseerd met hulp van een schaakcomputer die van iedere zet tussen de tiende en de honderdste zet de ‘optimaliteit’ berekende. Om rekenlast te beperken zijn openingszetten buiten de berekening gelaten, ook omdat die doorgaans volgens vaste ‘openingen’ verlopen. Als controle-set zijn ook van al die 821 tegenstanders twee willekeurige partijen per jaar verzameld (een met wit en een met zwart) en doorgerekend. Voor die set bleken uitkomsten vrijwel hetzelfde.

Gemiddeld halen de schakers op hun piek (dus rond het 40ste levensjaar) zo’n 50 procent optimale zetten. 60-jarigen scoren vier procent lager dan 35-jarigen. Als rekening wordt gehouden met verschillen in omstandigheden slonk het verschil tot nauwelijks één procent.

Een correctie per schaker voor hun geboortcohort is belangrijk omdat iedere nieuwe generatie weer beter blijkt te schaken dan de vorige. Schakers met een geboortejaar rond 1870 haalden bijvoorbeeld gemiddeld iets meer dan 45 procent ‘optimaliteit’, schakers die rond ‘1960’ werden geboren komen al boven de 50 procent en geboortejaar 1990 en later komt zelfs boven de 55 procent. Per jaar berekend: in partijen door (ex-)wereldkampioenen rond 1920 is 46 procent van de zetten optimaal, rond 1980 is dat 49 procent en in 2010 maar liefst 57.

Stijgend niveau

Het stijgende niveau is vooral te danken aan de steeds steilere leercurve die jonge schakers doormaken tussen hun vijftiende en twintigste. Uit de database blijkt dat jonge schakers in de twintigste eeuw steeds meer wedstrijden zijn gaan spelen. Daardoor doen ze al jong meer ervaring op, waardoor hun niveau blijvend wordt verhoogd. Opvallend is hoe sterk de curve omhoog gaat in de jaren negentig. Volgens de onderzoekers is dat te verklaren door de dan ineens veel grotere oefenmogelijkheid dankzij de schaakcomputers en -software die dan algemeen worden.