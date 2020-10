Roglic en Dumoulin topfavorieten in ingekorte Vuelta

Niks Utrecht. Al in april, toen de Ronde van Spanje werd uitgesteld door de coronapandemie, werd duidelijk dat de Gran Salida, de start van de Vuelta, niet meer onder de Dom zou plaatsvinden. Met een vertraging van ruim twee maanden begint de ronde dinsdag in de Baskische stad Irún, waar aanvankelijk de vierde etappe was gepland, na drie ritten in Nederland.

Voor de wielerfans is de grootste vraag bij deze 75ste editie van de Vuelta of Primoz Roglic in Spanje wel kan wat hij vorige maand in Frankrijk liet liggen? De Sloveense kopman van Team Jumbo-Visma gaat, gesteund door onder anderen Tom Dumoulin, van start als grote favoriet voor de eindzege. Ook Robert Gesink verschijnt namens de Nederlandse ploeg aan de start.

Roglic, winnaar van de Vuelta van vorig jaar, leek een maand geleden op weg naar de eindzege in de Tour de France, maar werd in het slotweekend uit het geel gereden door zijn landgenoot Tadej Pogacar.

„Dat was pijnlijk, maar hoort ook bij het racen”, zei Dumoulin maandag tijdens een virtuele persconferentie tegen het ANP. Roglic zei daarin dat hij heeft „geaccepteerd” hoe het is gelopen.

Zware eerste week

De Vuelta start met een zware week waarin de klimmers direct aan de bak moeten. „Het lijkt erop dat de derde week van de Vuelta iets minder zwaar is”, zei Roglic maandag. „Misschien is dat gunstig voor mij. Tom en ik zijn de leiders van onze ploeg hier in de Vuelta. Als blijkt wie de beste is, dan werkt de hele ploeg voor de beste.”

Voor Jumbo-Visma zit het in dit merkwaardige wielerseizoen nog niet mee in de grote rondes. Na het dramatische slotweekend in de Tour de France was de ploeg in week twee van de Giro d’Italia gedwongen zich terug te trekken, nadat onder anderen kopman Steven Kruijswijk besmet bleek te zijn geraakt met het coronavirus.

Afgelopen zondag verloor de Belg Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen met een paar centimeter verschil van Mathieu van der Poel.

Daar staat overigens wel wat tegenover: Van Aert won de klassiekers Strade Bianche en Milaan - San Remo, en twee etappes in de Tour. Roglic was de sterkste in Luik - Bastenaken - Luik en won een etappe in de Tour.

Net als bij de andere rondes is ook in de belangrijkste Spaanse rittenkoers vooral de vraag of de wedstrijd en de 176 startende renners en hun verzorgers zich drie weken lang kunnen beschermen tegen het coronavirus. Ook in de Vuelta hangt de renners de dreiging boven het hoofd dat de wedstrijd voortijdig moet worden afgeblazen. Bij de Tour bleef het peloton gevrijwaard van het virus – Tourdirecteur Christian Prudhomme raakte wél besmet – in de Giro gingen de ploegen van Mitchelton-Scott en Jumbo-Visma voortijdig naar huis.

De organisatie van de Vuelta is net als de Tour de France in handen van het Franse sportbedrijf ASO. De protocollen in Spanje zijn dan ook nagenoeg gelijk aan die van de Tour. Het publiek wordt afgeraden naar de finish te komen, terwijl de routes over bergpassen worden afgesloten voor fans.

De renners en overige leden van de wielerploegen wordt gevraagd een mondkapje te dragen en geen contact te hebben met mensen buiten de ‘race-bubbel’. De renners worden op de rustdagen gecontroleerd op het coronavirus.

Chris Froome

De Vuelta betekent ook het afscheid van Chris Froome van Ineos, voorheen Sky, waarmee hij vier keer de Tour won en twee keer de Vuelta. Dit wordt zijn laatste race in dienst van de Britse ploeg. Volgend jaar rijdt hij voor Team Israel Start-Up Nation.

Froome heeft dit seizoen nog weinig laten zien, na zijn zware val vorig jaar in het Critérium du Dauphiné. Hij sloeg de Tour over en eindigde in de Tirreno - Adriatico als 91ste. Froome krijgt in Spanje gezelschap van de Ecuadoriaan Richard Carapaz, die vorig jaar de Giro won en in Spanje bij de favorieten wordt gerekend. Dat geldt ook voor Fransman Thibaut Pinot en de Spaanse veteraan Alejandro Valverde (40), in 2009 winnaar van de Vuelta.