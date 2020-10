Regeringsvliegtuig PH-GOV blijkt toch niet onzichtbaar

Op donderdag kreeg Menno Swart een tip: hou de PH-GOV in de gaten. Op vrijdagmorgen gevolgd door een foto van het regeringsvliegtuig, dat vlak daarvoor de hangar op Schiphol-Oost uit was gerold.

Swart (49), luchtvaartjournalist en podcastmaker, wist genoeg. Als het regeringstoestel de hangar verlaat en de ministers blijven thuis, is dat bijna altijd omdat een zekere familie vakantieplannen heeft. Om 12.19 uur, precies een uur en drie kwartier voordat het toestel op zou stijgen, vertaalde Swart zijn educated guess, in een tweet voor zijn 3.900 volgers:

‘Prinsessen hebben herfstvakantie en #regeringsvliegtuig PH-GOV staat buiten! Het kan bijna niet anders of de koning en zijn gezin vliegen vanmiddag naar Athene (code geel) voor weekje in hun luxe vakantievilla. Keep u posted.’

Een tweet met gevolgen. Telegraaf-journalist Wouter de Winther bracht minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) later op de middag bij de wekelijkse persconferentie van het kabinet in verlegenheid met de vraag of duidelijk was waar de koning verbleef. Nee, dat wisten de minister en de RVD niet. Overigens stond daar die middag namens de RVD toevallig Freek Manche naast De Jonge, de woordvoerder die het Koninklijk Huis in portefeuille heeft.

Swart had zijn volgers inmiddels gemeld dat de PH-GOV op 39.000 feet boven Italië vloog. En tegen vijf uur meldde hij in een tweet: ‘Ladies and Gentlemen, this is your captain speaking Fasten your seat belts! It looks like your King is about to land in Athens. He and his family will be spending a wonderful week in a luxurious villa near Kranidi.’

Swart noemt zichzelf ‘regeringsvliegtuigdeskundige’. In tegenstelling tot veel andere andere landen is het overheidstoestel in Nederland een civiel en geen militair vliegtuig. Tot september vorig jaar konden de vluchtbewegingen van de PH-GOV daarom worden gevolgd met voor het grote publiek toegankelijke tracking apps als FlightRadar24 en RadarBox. Op verzoek van de regering heeft de KLM dat toen onmogelijk gemaakt. Maar voor luchtvaartingewijden zijn er nog altijd manieren om op legale wijze vast te stellen waar de PH-GOV uithangt, zegt Swart.

Vluchten voor 457.000 euro

De koninklijke familie vliegt regelmatig naar Griekenland met de PH-GOV.

Menno Swart Vliegtuigspotter Menno Swart noemt zich op zijn Twitterprofiel ‘journalist, regeringsvliegtuigdeskundige en aviation influencer’. Hij is samen met Philip Dröge maker van de Mic High Club Luchtvaart podcast en brengt al jaren de vliegreizen van de Oranjes in kaart.

Jaarlijks mag de koning voor 457.000 euro aan privévluchten maken met het regeringstoestel. Vlak voor de zomervakantie vlogen de koning en de koningin bijvoorbeeld voor een lang weekend naar Griekenland. Net als afgelopen vrijdag keerde het regeringsvliegtuig daarna leeg terug naar Amsterdam. Toen werd de koning een paar dagen later weer met de PH-GOV opgehaald, zaterdag vloog de familie met een lijntoestel van KLM naar huis.

Swart constateerde ook dat de koning in 2019 vakanties in Griekenland tweemaal kort onderbrak. Beide keren voor uitvaartplechtigheden. Hij vloog voor zijn peetvader vorst Ferdinand von Bismarck naar Duitsland met de PH-GOV. Voor de uitvaart van prinses Christina, zijn tante, vloog de koning naar Amsterdam met een privéjet, zegt Swart, en terug met de PH-GOV. Tijdens de lockdown in het voorjaar zag Swart geen koninklijke vluchten naar Griekenland.

De familie zal niet blij met hem zijn, veronderstelt Swart. „Ik ben geen republikein. Ik meld dit omdat die geheimzinnigdoenerij rond de vluchten met de PH-GOV onnodig is. Ik ben voor transparantie over wat er met dat toestel gebeurt.”

Drie uur nadat ze in Athene waren geland, maakten de koning en de koningin bekend hun vakantie af te breken: „We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons.”

Op Twitter ziet Menno Swart dat premier Rutte zondag zijn tweet in zijn brief aan de Tweede Kamer memoreerde. En er is nog een bonus, constateert hij opgewekt. Op Twitter heeft hij er opeens 1.500 volgers bij. Ook zijn podcast doet het beter dan anders.