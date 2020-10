Regenval kan Himalaya ook laten groeien

Het meest imposante gebergte ter wereld, de Himalaya, ‘groeit’ onder invloed van erosie door regen en rivieren mogelijk de hoogte in, schrijven geologen van de universiteit van Bristol in Science Advances.

Dat regen een verregaande invloed op het landschap kan hebben door verwering van gesteente en erosie van de bodem is geen nieuws. Maar juist in gebieden met een actieve tektoniek, zoals de Himalaya, waar de bergen met gemiddeld pakweg een centimeter per jaar in hoogte toenemen, zijn de gevolgen van neerslag minder duidelijk. Door een complex samenspel tussen regendruppels en de aardkorst zou het daar juist zo kunnen zijn dat de opwaartse beweging van de bergen sneller gaat, beargumenteren sommige geologen. Daar lijkt de huidige publicatie een indicatie voor te zijn, op basis van berekeningen aan erosiesnelheden, jaarlijkse neerslag en het reliëf van rivierdalen. Hoeveel millimeter de Himalaya jaarlijks precies groeit als gevolg van erosie is nog niet duidelijk, daar zijn gedetailleerde landschapsevolutiemodellen voor nodig.

„Het ligt niet zo simpel dat meer regen automatisch tot meer afslijting van de bergen leidt”, zegt hoofdauteur Byron Adams per mail. „De enorme hoeveelheid gesteente die rivieren na regenval kunnen verplaatsen, kan voor een enorme drukverandering in de aardkorst zorgen. Als gevolg daarvan kunnen de eigenschappen van het gesteente veranderen, en kan er zelfs een proces optreden dat ‘korststroming’ heet – op de heel lange, geologische tijdschaal gezien kan gesteente daadwerkelijk stromen. En die stroming kan uiteindelijk voor een opwaartse beweging van de berg zorgen.”

IJsberg zonder topje

Douwe van Hinsbergen hoogleraar Mondiale Tektoniek en Paleogeografie aan de Universiteit van Utrecht, niet bij de studie betrokken, licht het toe met een metafoor: „Stel je een ijsberg voor, waarvan een deel zich boven water bevindt en een deel eronder. Als je het topje daarvan afhaalt, komt het onderwatergedeelte deels omhoog door opwaartse druk, al wordt de ijsberg nooit meer zo hoog als voorheen. Maar stel nou dat je het topje laat zitten, en wel een deel van de flanken van de ijsberg verwijdert… Dan vindt er nog steeds opwaartse druk plaats, en komt het topje van de ijsberg uiteindelijk hóger te liggen dan eerst. Dat verschijnsel, isostasie, zou je ook in de Himalaya kunnen hebben als regen de bergflanken erodeert en de dalen uitdiept. Want de aardkorst drijft als een soort ijsberg op de aardmantel.” Dit artikel hint op zo’n samenspel tussen regenval, erosie en reliëf, al blijft het ingewikkeld de processen te kwantificeren.

Beryllium

De auteurs verrichtten hun onderzoek in het centrale en oostelijke deel van de Himalaya, bij Bhutan en Nepal, door metingen te doen aan de hoeveelheid beryllium in zandkorrels. Dat element kent verschillende verschijningsvormen en één daarvan is het isotoop beryllium-10. Aan de hoeveelheid van die beryllium-isotopen in zandkorrels (dus eigenlijk: in geërodeerde stukjes steen) kun je meten hoe lang het gesteente zich al aan het aardoppervlak bevindt, in plaats van diep in de aarde. Zo is de erosiesnelheid te berekenen. In hun artikel komen de Britse geologen met specifieke formules voor de erosiesnelheid in de rivierdalen van de Himalaya.

In theorie is daarmee de invloed van erosie op de gebergtevorming te berekenen, maar het blijft een complex onderwerp, zegt Van Hinsbergen: „Uiteindelijk zijn het processen vanuit het binnenste van de aarde die de gebergten vormen. De huidige studie laat ons wel zien hoe regenval daarbij helpt.”

De precieze bijdrage van erosie aan de groei van het Himalayagebergte is nog niet vast te stellen. „Ons onderzoek is een eerste stap in de goede richting om dergelijke vragen te doorgronden, maar we zijn er nog niet”, laat Adams weten. Hij benadrukt ook dat de Himalaya niet overal even hard groeit: „De gehele bergketen is meer dan 2.500 kilometer lang. Sommige delen gaan sneller de hoogte in dan andere.”