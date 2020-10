Premier Rutte bij de koning

Wat besprak premier Rutte vorige week maandag met koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde? Dezelfde welingelichte bron die mij onlangs de ruwe versie toestuurde van de laatste coronarede van de premier, was zo vriendelijk mij nu een ‘teepje’ te geven van dit geheime beraad.

We horen de koning de deur van zijn vertrek openen en met gulle stem zeggen: „Welkom! Ben je op de fiets?”

„Uiteraard”, antwoordt de premier, „ik heb hem tegen de paleispoort gezet”.

„Zo mag ik het horen”, zegt de koning, „ik heb een zwak voor eenvoudige, goedkope vervoermiddelen”.

De heren blijken elkaar te tutoyeren, alsof ze in de loop der jaren een vriendschapsband hebben opgebouwd. De koning schenkt de premier eigenhandig een kopje thee in waarna hij op klagelijke toon vraagt: „Heb je je gisteren ook zo geërgerd aan het Nederlands elftal tegen Bosnië?” De premier mompelt wat, waarop de koning bozig constateert: „Als dat zo doorgaat, hoef ik me daar niet meer te vertonen met zo’n Oranje-sjaal om.”

De koning lijkt te merken dat de premier grotere problemen aan zijn hoofd heeft en vraagt: „Morgen die persconferentie over corona – dat wordt nog een zware dobber voor je.” De enige reactie is zo’n afgrondelijk diepe zucht waarmee de premier al op een persconferentie in april grote indruk maakte.

„Ik begrijp hoe moeilijk het voor je is”, zegt de koning troostend, „maar weet dat wij – het volk en Max en ik – als één man achter je staan als de nood aan de man komt. Sámen zullen we ons er doorheen slaan. Solidariteit!”

De heren praten een poosje over oninteressante protocollaire onderwerpen en het gesprek lijkt het einde te naderen als de koning plotseling, bijna binnensmonds, zegt: „Wij gaan er met de kids deze week nog even vandoor.”

„Lage Vuursche?” vraagt Rutte.

„Nee, de Pelonno…Penelepesos”, zegt de koning.

„De Peloponnesos”, helpt de premier, die weet dat de koning zich nogal eens verspreekt als hij gespannen is. En, alsof hij de spanning uit de lucht wil halen, voegt hij er snel aan toe: „Leuk voor de meiden, joh!”

„Jaaa...”, zegt de koning aarzelend, „we zijn er allemaal aan toe, Max wil ook weleens even van die coronasleur af. Je hebt toch geen bezwaren?”

„Welnee, joh”, zegt Rutte luchtig, „we zullen jullie niet missen… Grapje!”

De koning lacht zuurzoet mee. „Fijn, dan ga ik het regeringsvliegtuig reserveren. Je verwacht ook geen geduvel in de Kamer?”

„Ach, wat vraagjes”, zegt Rutte, „daar lul ik me wel uit. Verkeerde inschatting… te laat beseft… míjn verantwoordelijkheid… en verder gaat het niemand, ook Hugo niet, een donder aan wat wij hier gezellig zitten te bespreken.”

„Weet je het zeker?” vraagt de koning nog.

„Natuurlijk, ik dek je!” roept de premier.

„Dat hoeft nou ook weer niet”, zegt de koning lachend, eindelijk enigszins ontspannen.

Hij weidt uit over het prettige klimaat van Griekenland, de mogelijkheid om nog in zee te zwemmen („We hebben ook een prima zwembad bij het huis”), waarna Rutte hartelijk afscheid neemt. „De groeten aan de meiden!” roept hij nog, voordat hij zich naar zijn fiets spoedt en onder het oog van een paleiswacht het slot opent.