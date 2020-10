Philips’ resultaten in coronatijd zijn goed, maar het kreeg wel een imagodeuk

Philips blijft opvallend goed overeind in de pandemie. Sterker: het liet donderdag flink hogere winst- en omzetcijfers zien dan een jaar eerder. De omzet ging van 4,7 miljard naar 5 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 340 miljoen euro, een jaar eerder was dat nog ruim 200 miljoen.

Voor een deel zijn die mooie cijfers juist te danken aan het coronavirus. Voorgaande jaren verkocht Philips ongeveer 30.000 beademingsapparaten. Dit jaar maakt het bedrijf er naar verwachting bijna zeven keer zoveel. Ook de patiëntbewakingssystemen waren meer in trek. Maar Philips profiteerde niet alleen: ziekenhuizen parkeerden veel investeringen die los staan van corona.

Bestuursvoorzitter Frans van Houten zei maandag tegen beleggers dat Philips onder uitdagende omstandigheden goede resultaten heeft geboekt. Beleggers waren het eens: het aandeel van Philips klom bijna 2,5 procent. Het staat ongeveer zo hoog als voor de coronacrisis.

Te duur

Het zorgconcern kreeg afgelopen tijd wel een imagodeuk te verwerken. Half september moest de Amerikaanse directeur van Philips voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verschijnen. Philips werd ervan beschuldigd de apparaten te duur te hebben verkocht. Namelijk voor bijna vijf keer zoveel als in een eerder contract. Een paar weken eerder hadden de Amerikanen het grootste deel van een bestelling van 43.000 beademingsapparten geschrapt. Een domper van honderden miljoenen euro’s voor Philips.

Te veel winst maken op beademingsmachines in coronatijd – het is geen fraai beeld. Maar niet een frame dat beklijft, denkt Van Houten. „Het was nogal een onheuse bejegening: we weten dat we nergens prijzen hebben verhoogd.” De Amerikanen krijgen volgens hem zelfs korting op de catalogusprijs.

Verwarring

Volgens Philips is er verwarring over een contract uit 2014, toen de apparaten nog in een ontwikkeltraject waren. „Misschien ook wel omdat het ze goed uitkomt”, zegt Van Houten. Eerder speculeerde hij dat de Amerikanen zich misschien te laat beseften dat ze te veel hadden besteld. Philips vreesde eerder dit jaar nog dat de VS beademingsapparatuur in beslag zouden nemen uit angst voor tekorten.

Voor 30.000 apparaten zoekt Van Houten nu een nieuwe koper. Afrikaanse landen zijn geïnteresseerd.