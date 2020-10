Nieuwe president Bolivia staat in schaduw van zijn verdreven ‘kameraad Evo’

Op onverwacht kalme en vreedzame wijze heeft diepverdeeld Bolivia zondag een nieuwe president en parlement gekozen. De vanwege corona driemaal uitgestelde stembusgang moet een einde maken aan een jaar van politieke crisis, die uitbrak na het gedwongen vertrek van de linkse president Evo Morales, november 2019. Morales’ partijgenoot en oud-minister Luis Arce kreeg zondag 53 procent van de stemmen en hun partij won een meerderheid in beide kamers van het parlement. Hoewel het om voorlopige tellingen gaat, is zijn voorsprong zo afgetekend dat Arce gelijk werd gefeliciteerd door de rechtse interim-president Jeanine Áñez.

De grote vraag wordt in hoeverre Arce onder invloed zal blijken te staan van zijn mentor Morales. Die mengt zich vanuit zijn ballingsoord in buurland Argentinië volop in het politieke debat en blijft zinspelen op een terugkeer na de rechtse ‘staatsgreep’ tegen hem. Terwijl Bolivianen zondag stemden, twitterde Morales: „Aangaande alle geruchten over wat ik zal doen, de eerste prioriteit is nu enkel en alleen herstel van de democratie.” Zondagnacht hield het bij felicitatietweets, waarin hij beloofde dat „het volk zijn waardigheid en vrijheid terugkrijgt”.

Geen activistische achtergrond

Arce speelde een sleutelrol in de economische boom die Bolivia doormaakte tijdens Morales’ presidentschap (2006-2019), maar beide mannen zijn ook heel verschillend. Waar Morales opklom van inheemse lamaherder tot voorman van de vakbond van cocaboeren, oppositieleider en uiteindelijk president, heeft Arce geen activistische achtergrond – en minder charisma.

Hij groeide op in een stedelijk middenklassegezin, werkte als econoom bij de centrale bank, studeerde en doceerde deels aan prestigieuze buitenlandse universiteiten. Arce ziet een grote rol weggelegd voor de overheid in de economie, maar is anders dan een deel van zijn Movimiento al Socialismo (MAS) geen orthodox-communist.

Onder Arce moet het land zijn eigen elektrische auto’s gaan maken, rijdend op accu’s vol Boliviaans lithium

Als minister van Financiën – en al snel ook van Economische Zaken – ontwikkelde Arce een economisch model dat aangeduid is als ‘Andes-Amazone-kapitalisme’. Hierin moet ook de arme, in meerderheid inheemse bevolking meeprofiteren van Bolivia’s vele natuurlijke grondstoffen (aardgas, lithium). De exploitatie van deze bodemschatten werd daartoe deels genationaliseerd, maar de markt ging niet op slot. Met de extra overheidsinkomsten werden de interne consumptie aangejaagd en nieuwe buitenlandse investeerders aangetrokken. In de bijna veertien jaar dat Morales regeerde, daalde de armoede spectaculair, van 63 procent in 2005 naar 35 procent in 2018, aldus de Wereldbank.

Als president wil Arce dit model verder verbeteren. Bolivia blijft (te) afhankelijk van zijn grondstoffenrijkdom en heeft te weinig zelf leren produceren. Arce wil daarom inzetten op een industrialisatieproces, opdat het land minder hoeft in te voeren. Om te beginnen, zei hij deze zomer tegen de Financial Times, gaat het dan om voedsel, huishoudelijke producten en staal. Maar uiteindelijk ook om elektrische auto’s rijdend op accu’s vol Boliviaans lithium (een zeldzaam metaal).

‘We gaan het beter doen’

Hij treedt echter aan op een uitermate lastig moment. Het jaar van politieke chaos heeft de polarisatie op scherp gezet en de pandemie raakt Bolivia hard. De interim-regering heeft de epidemiebestrijding niet goed aangepakt. Er stapelden zich lijken op in de straten, terwijl een minister werd opgepakt vanwege corruptie bij de aanschaf van beademingsapparatuur.

Arce zal ook duidelijkheid moeten geven over de rol die hij ziet weggelegd voor Morales. Er zijn onder de interim-regering verschillende aanklachten tegen de ex-leider opgesteld, wegens genocide, terrorisme, opruiing en recentelijk ook van verkrachting. Arce is eerder kritisch geweest op ‘politieke vervolging’ van MAS-kopstukken onder Áñez, maar heeft ook gezegd dat „kameraad Evo zich hier eerst tegen de rechtszaken moet verdedigen”.

Op verkiezingsnacht sloeg Arce een verzoenende toon aan, die bij Morales vaak ontbrak. „We gaan regeren voor alle Bolivianen, in een regering van nationale eenheid”, beloofde hij. En: „We zullen leren van onze fouten en het beter doen.”