VDL Nedcar in Born wil uitbreiden, ook zonder BMW

Nog drie jaar, dan moet de enige autofabriek van Nederland een nieuwe opdrachtgever gevonden hebben. Vorige week werd bekend dat het Limburgse Nedcar, onderdeel van het Eindhovense industrieconcern VDL, BMW vanaf 2023 verliest als enige opdrachtgever. Doordat de vraag naar auto’s is ingestort, kan het bedrijf toe met de eigen fabrieken – en valt Nedcar (5.000 werknemers) in Born als productielocatie af.

De toekomst van één van de grootste fabrieken van Nederland is daardoor onzeker, en VDL moet in hoog tempo op zoek naar een opvolger van BMW. En dat terwijl er juist aan een uitbreiding wordt gewerkt.

1 Wie kunnen nieuwe opdrachtgevers zijn?

Familiebedrijf VDL zelf laat al jaren af en toe vallen dat het overlegt met andere opdrachtgevers dan BMW. De laatste tijd werd het bedrijf ietsje concreter: het heeft onder andere gesprekken met nieuwe Chinese elektrischeautobouwers die de Europese markt willen betreden.

Als het daadwerkelijk zover komt, maakt VDL (ongeveer 15.000 werknemers in totaal) een switch die kenmerkend is voor de situatie op de Europese automarkt: relatief onbekende Chinese merken als Aiways en BYD, die redelijk ver zijn met batterijtechnologie, proberen in te stappen – precies nu Europese autobouwers het zwaar hebben.

In plaats van een fabriek te bouwen, zouden ze bij Nedcar relatief gemakkelijk capaciteit kunnen afnemen. Een typisch voorbeeld van hoe de flexibiliteit van het bedrijf – Nedcar geldt ook wel als ‘de flexkracht van de auto-industrie’ – juist in het voordeel van de fabriek kan werken.

2 Hebben die nieuwe toetreders de volledige capaciteit van de fabriek nodig?

VDL Nedcar geldt als een vrij grote fabriek: er kunnen meer dan 200.000 auto’s per jaar worden gebouwd. Het lijkt nu nog onlogisch dat Chinese partijen zo’n grote hoeveelheid kunnen afzetten in Europa. Zij kennen op dit moment nog nauwelijks significante verkoopaantallen. Tegelijkertijd geeft VDL ook aan dat een nieuwe opdrachtgever niet gelijk 200.000 auto’s hoeft te produceren. In 2014 bouwde Nedcar ook maar 19.000 auto’s voor BMW – uiteraard wel met een fractie van het personeel.

De Duitse kenner van de elektrischeautomarkt Matthias Schmidt zegt dat hij niet heel verbaasd zou opkijken als ook een Britse fabrikant interesse toont. Vanwege de onduidelijkheid over de Brexit en mogelijke importheffingen is produceren op het Europese vasteland aantrekkelijker. „Er zijn niet veel Britse merken meer over. Maar Jaguar Land Rover doet het nu bijvoorbeeld al, bij Magna Steyr in Oostenrijk.” Dat is een zeldzaam voorbeeld van een andere onafhankelijke autofabriek.

3 Wil VDL nog steeds uitbreiden?

VDL werkt al jaren aan een plan om de fabriek groter te maken met een tweede productielijn. Dat heeft geleid tot onrust in de omgeving, met name vanwege de kap van een nabijgelegen bos en groeiende verkeersstromen. De Provinciale Staten van Limburg moeten eind dit jaar instemmen met het nieuwe bestemmingsplan. Het is de bedoeling dat de provincie ook 25 miljoen euro bijdraagt aan het omleggen van bijvoorbeeld wegen.

Bij het bedrijf zelf valt ook na het BMW-nieuws geen twijfel te bespeuren over de uitbreidingsplannen. Volgens een woordvoerder van het industrieconcern zijn de plannen juist nu nodig. Volgens het bedrijf zijn er meerdere potentiële klanten, maar kon Nedcar door de productie voor BMW nog niet altijd genoeg flexibiliteit bieden. Er zou eerder al een klant met hele concrete interesse ‘nee’ zijn verkocht, aldus VDL.

Ook nu BMW weggaat, meent het bedrijf dat het er na een uitbreiding in kan slagen om fabrikanten aan te trekken voor twee productielijnen. Grotere capaciteit zou de fabriek minder kwetsbaar maken. Dat de automarkt het nu moeilijk heeft en er voorlopig nog geen enkele fabrikant is voor na 2023, doet daar volgens het bedrijf niks aan af. Bij VDL draaien ze het om: was het al een grotere fabriek geweest, dan was de huidige spannende situatie misschien nooit ontstaan.

4 Hoe staat de provincie Limburg tegenover de uitbreidingsplannen na het nieuws over BMW?

Gedeputeerde Joost van den Akker (VVD, Economische Zaken en Arbeidsmarkt) is ondanks de stap van BMW optimistisch over de overlevingskansen van VDL Nedcar: „De situatie is heel anders dan in 2012 [toen Mitsubishi de fabriek wilde verkopen en Nedcar zelf op zoek moest naar een nieuwe klant]. Toen stond er geen groot bedrijf als VDL achter Nedcar. De crisis was ook anders dan de terugval van nu, die wordt veroorzaakt door een pandemie. De automarkt gaat weer aantrekken en mensen moeten bovendien op den duur hun auto’s vervangen. Tegelijkertijd vindt er een transitie plaats van benzineauto’s naar duurzamere modellen, bijvoorbeeld elektrische.”

De provincie wil, als het bedrijf kan en wil uitbreiden, niet degene zijn die snelle uitvoering van de ambities in de weg staat. Het gaat namelijk sowieso nog even duren voordat de uitbreiding klaar is. De gedeputeerde: „Als Provinciale Staten nu ‘ja’ zeggen, ben je in 2022 pas toe aan aanbesteden en is de uitbreiding pas in 2024 gerealiseerd.”

5 Gaan de Provinciale Staten akkoord met de plannen?

De Staten moeten in december instemmen met de uitbreidingsplannen. Op 9 november worden ze door Van den Akker en waarschijnlijk ook door de top van VDL Nedcar nog eens bijgepraat. Alleen CDA en VVD zitten volledig op hun lijn – nog geen meerderheid.

Jasper Kuntzelaers, fractievoorzitter van de PvdA, wil tijdens de bijpraatsessie graag meer duidelijkheid. „Wij zijn erg voor het behoud van het bedrijf en de werkgelegenheid voor Limburg en Nederland, maar voordat je als overheid nog eens tientallen miljoenen euro’s in verdere ontwikkeling steekt, wil je ook weten hoe reëel dat is. In ongelimiteerd ergens geld inpompen hebben wij geen zin.”

GroenLinks was eerder al niet enthousiast over de uitbreidingsplannen vanwege het honderd jaar oude bos dat ervoor moet sneuvelen en het nog oudere kasteel daar vlakbij. „Dat enthousiasme wordt nu zeker niet groter”, zegt Statenlid Pepijn Baneke. „Hoe belangrijk we baanbehoud – zeker nu Nedcar verduurzaamt – ook vinden.”

Correctie (19 oktober 2020): In een eerdere versie stond Pepijn Baneke aangeduid als fractievoorzitter van GroenLinks. Dat is hij niet meer en is aangepast.